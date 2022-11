Prosperi: debemos tener un candidato listo por si adelantan las presidenciales

A Carlos Prosperi le toca levantar la bandera de Acción Democrática (AD) en las elecciones primarias de la oposición. Dice, convencido, que es posible derrotar a Nicolás Maduro y ratifica que su organización política, el ala que dirige Henry Ramos Allup, lo apoyará a él o a cualquier otro aspirante que resulte ganador para los comicios presidenciales pautados inicialmente para 2024.

En entrevista con El Pitazo, Prosperi se mostró convencido de que la tolda blanca se reorganizó para ganar no solo las primarias, sino también la Presidencia de Venezuela.

“Lo hemos manifestado y ratificado: después de 23 años de reagruparnos, organizarnos, nosotros estamos de vuelta y no salimos a participar, salimos a ganar las primarias y a ganar la Presidencia de la República cuando se convoque el proceso de elecciones”, resaltó el también abogado.

Por otro lado, el secretario de organización nacional de AD está seguro de que la tolda blanca participará sí o sí en los comicios, que se realizarán con o sin el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de las elecciones.

Prosperi considera que si la mayoría decide que se requerirá el apoyo del CNE, ellos lo aceptarán, y si se decide que no, pues no lo aprobarán. A su juicio, la oposición debe empezar a generar confianza en el árbitro electoral.

Bajo la dirección nacional de Henry Ramos Allup, AD fue intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que mediante una sentencia nombró una mesa directiva ad hoc, presidida por Bernabé Gutiérrez, para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario del partido. A pesar de la decisión, Carlos Prosperi afirma que eso no ha sido impedimento para demostrar que la militancia y dirigencia del partido está de este lado.

Posible adelanto de elecciones presidenciales

Prosperi tiene presente que es necesario saber lo más pronto posible cuál será el candidato unitario por si al chavismo se le ocurre adelantar las presidenciales, como ya lo ha asomado en reiteradas oportunidades el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

Sostiene el dirigente que Venezuela no cuenta con bases sólidas en torno a la democracia, lo que incidía para que anteriormente los comicios se efectuaran religiosamente el segundo domingo de diciembre. Sin embargo, esto ya no ocurre así, por lo que considera que tener al candidato definido es una manera de prever una posible jugada del oficialismo.

Si tú permites que, de alguna manera, intervenga el régimen en las primarias, te estás poniendo en sus manos, según Prosperi

“Yo vengo diciéndolo desde hace rato. Estos señores van a convocar elecciones cuando ellos sientan la posibilidad de mantenerse en el poder: si ellos creen que tienen que ser el próximo año, adelantan las elecciones. Y si ellos ven la posibilidad de extender el proceso, lo harán a finales de 2024”, vaticina Carlos Prosperi.

-¿La oposición va tarde en ese proceso de preparar la maquinaria?

-Creo que no. No es tarde porque la fecha de las elecciones debería ser el 2024. Ahora, si deciden adelantarlas no creo que estemos tarde porque cada organización ha venido trabajando en sus estructuras.

-En el escenario de que no haya posibilidad de hacer las elecciones primarias, ¿cómo harían?

-Tiene que escogerse por primarias, no hay una vía distinta. Por eso hemos venido insistiendo en que la fecha se tiene que dar en los próximos días. La semana que viene Acción Democrática espera que se designe la Comisión Electoral y después se le ponga fecha. El reglamento establece como fecha tope el mes de junio.

Una vez que esté la comisión —continúa Prosperi—, si hay un anuncio de adelanto de elecciones se convocan las primarias unos meses antes. La idea es que a la brevedad posible tengamos al candidato.

-¿En caso de no ganar trabajarán por el candidato vencedor?

-Claro que sí. En 23 años de esta mal llamada revolución, Acción Democrática no ha tenido candidato presidencial propio y nosotros hemos salido a trabajar por cada uno de los candidatos presidenciales como si fueran militantes de nuestra organización. Esta vez no será la excepción.

-¿Qué decisión debe tomarse con respecto a los migrantes venezolanos que no van a poder expresar su voto?

—Es importante que se reabran los consulados en el exterior. Lamentablemente, todos sabemos que quienes están en el poder van a impedir a toda costa que puedan tener un estatus legal porque son votos que no los favorecen. Tenemos que seguir exigiendo al CNE que reabran los consulados para poder legalizar el estatus de los venezolanos, porque si no lo logran, no van a poder ejercer el derecho al voto.

-¿Cree que es posible vencer a Maduro?

-Claro que es posible. ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Barinas? Barinas fue la cuna de Hugo Chávez (presidente fallecido) y se ganó porque actuamos con madurez política, porque entendieron que nos necesitábamos y debíamos estar unidos. Ojalá eso sirva en este momento.

Tenemos que luchar por ganar la Presidencia de la República y obligarlos a reconocer el triunfo, dijo

Si nos unimos y salimos a trabajar vamos a ganar el proceso de elecciones —asegura el dirigente—, porque Venezuela está cansada y asqueada de 23 años de nefasta gestión gubernamental.

-¿Existen condiciones para que la Fuerza Armada respalde un resultado adverso al oficialismo?

-Obviamente tienen que reconocerlo. Tenemos que luchar por ganar la Presidencia de la República y obligarlos a reconocer el triunfo.