Presuntos colectivos intentaron agredir a Guaidó

Presuntos colectivos adeptos al chavismo intentaron agredir este viernes al líder opositor Juan Guaidó y a su equipo.

En un video publicado por el Centro de Comunicación Nacional se ve a un grupo de presuntos reporteros que golpean al equipo del presidente de la Asamblea Nacional 2015 mientras subían a un vehículo, después de un acto por el Día de la Juventud en la plaza Bolívar de Chacao, reseñó El Nacional.

VIDEO | Colectivos de la dictadura de Maduro disfrazados de supuestos reporteros intentan agredir al presidente (e) @jguaido y su equipo tras acto por el Día de la Juventud #12Feb pic.twitter.com/YOJBfPBIvN — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) February 12, 2021

Este viernes, estudiantes universitarios y movimientos juveniles se concentraron el Chacao junto con Guaidó, en compañía de diputados a la Asamblea Nacional legítima. El presidente encargado hizo un reconocimiento al esfuerzo, el aporte y el sacrificio de los jóvenes en pro de la libertad del país.

“Yo estoy aquí para recordarles que son ustedes, juventud, quienes tienen la fuerza y la capacidad de decisión para cambiar el rumbo trágico en el que nos ha metido la dictadura. La dictadura va a hacerles creer que no es posible un cambio en Venezuela; pero eso no es verdad, aquí los señalados por delitos de lesa humanidad son ellos, por lo que no es verdad que estén fuertes”, enfatizó.