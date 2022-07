Preso político Juan Urbaneja pide al gobernador de Anzoátegui abogar por su libertad

Juan Giovanni Urbaneja dirigente político y social del estado Anzoátegui, quien permanece encarcelado, emitió una carta pública dirigida al gobernador de esa entidad en la que pidió abogar por el fin de la persecución política que se sigue en su contra y que ha arrastrado a su familia.

“Si la intención del Gobierno era sacarme de su proyecto político que alguna vez yo creí esta bien, le agradezco que me abrieron los ojos, hoy puedo decir que no deseo participar en política; gracias que esto me permitió saber hasta que amigos tenías”, dijo el exdiputado en una carta en la que se describe como “el único prisionero político en Anzoátegui”, reseñó Tal Cual.

Urbaneja fue detenido por funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Guanipa, mediante una orden de aprehensión emanada del Tribunal de Control número 1, de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, indica una minuta policial.

La detención se realizó el jueves, 20 de agosto, en horas de la noche. La información la dio a conocer la esposa de Urbaneja, quien denunció que su pareja fue sacado de su vivienda, ubicada en la calle Libertador, del sector José Antonio Anzoátegui, del municipio Guanipa, a la fuerza y llevado del lugar. Además, también dijo que desconocía su paradero.

El director del SIP, Yván Álvarez, manifestó que mediante una investigación se logró constatar que Urbaneja, mediante las redes sociales (Facebook), promovía e incitaba al odio, utilizando como modus operandi la creación de noticias falsas.

"Se encargaba de la difamación de investidura e instituciones públicas, incluyendo al primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Asimismo, se pudo conocer que el ciudadano promueve un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) denominado Movimiento Anarquista Venezolano la Oveja Negra", detalló.

Álvarez señaló que al dirigente político le incautaron dispositivos digitales, dos laptops marca Vit, un teléfono celular Samsung, «donde se presume que el referido ciudadano realizaba las distintas operaciones informáticas».