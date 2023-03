¿Por qué a Maduro le preocupan varios exministros?

Las voces de exministros chavistas parecen afectar el discurso de Nicolás Maduro. En sus más recientes mítines ha vuelto a pedir unidad a los socialistas de su Gobierno, y le da importancia a transmitir la idea de la nueva conspiración a la que dedica minutos y también vehemencia frente al micrófono, ¿síntoma de ruidos incómodos o táctica electoral?

“Están tratando de dividir disfrazados de chavistas; esa gente que algún día fue ministra o ministro y terminaron vendiéndole el alma al diablo, ahora pretenden venir a confundir al pueblo“, expresó el Presidente durante su discurso del pasado 4 de febrero en Caracas.

Pero también ha vuelto a redundar en la exigencia el pasado 5 marzo, día en que se cumplían 10 años de la muerte de Hugo Chávez. “Siempre surgen fuerzas disolventes que pretenden desdibujar el camino de la resistencia de la revolución, que pretenden aprovecharse de las dificultades…”, señaló.

Ha dedicado entre cuatro y seis minutos de cada discurso a precisar en la conspiración y siempre hacia el final, para cerrar con este mensaje cada intervención, lo que da lugar a enmarcarlo dentro de una estrategia comunicacional electoral, por cierto, repetida en no pocas ocasiones por el mismo Hugo Chávez tirando del “Imperio”.

Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas entre 2007 y 2008, ha roto los puentes con el oficialismo y es uno de los extitulares de Chávez que ahora abiertamente rechazan a Maduro.

“No tenía nada nuevo que decir, recurrió al típico trapo rojo de ‘la conspiración’. Pura charlatanería”, dijo Cabezas en entrevista con Versión Final desestimando su participación en algún movimiento de este tipo. Subrayó que es la propia deriva del chavismo la que está llevando al Gobierno a desmembrarse.

Y agrega: “He sido y sigo siendo un hombre de izquierda, no reivindicó al ‘chavismo’, mucho menos en lo relativo al fraude y descalabro democrático, ético, moral y de violación descarada de DD. HH. en que terminó la mal llamada ‘revolución’. Desde 2017 ejerzo mi derecho humano a rectificar, a cambiar, así como, a no estar donde no quiero estar”.

Maduro, aunque no señala con nombres y apellidos a los exministros que acusa de divisionistas, sus figuras resaltan a la vista. Otra de ellas es el extitular de Educación Héctor Navarro quien aseguró en reciente declaraciones que Maduro espera heredar los votos de Chávez para 2024 y sostiene que eso no sucederá jamás: “Es un caído de la mata”, dijo.

El mismo Navarro ha dicho que la administración de Maduro ha hecho más daño a Venezuela que las propias sanciones impuestas desde Estados Unidos y la Unión Europea. “Venezuela tiene que salir de este Gobierno”.

Por su parte, Andrés Izarra, exministro de Comunicación (2010 y 2012) y de Turismo (2013 y 2015) afirmó que el madurismo pretende perpetuarse en el poder, algo que, consideró, no ocurría durante la administración de Hugo Chávez.

“El proyecto político del chavismo se expresa en la Constitución y en el Plan de la Patria. Nada que ver con lo que preside el madurismo, que es perpetuarse en el poder y lucrarse de eso”, dijo el exfuncionario.

El nuevo enemigo

Pero si Maduro asume la nueva conspiración divisionista de los exministros como una denuncia formal, Nicmer Evans, politólogo y quien también apoyó abiertamente a Chávez en su gestión, opina que el discurso de Maduro solo busca prefigurar a un enemigo inexistente con el objetivo de crear una nueva épica electoral en un contexto en el que la oposición, antes negada a participar en comicios, hoy pareciera estar encaminada a enfrentarlos con un candidato unitario.

“Él requiere la articulación de la fuerza en torno a un enemigo externo, siempre ha sido EE. UU. y el imperialismo, pero ya eso no le funciona y ahora tiene que buscar un enemigo interno dentro de sí mismo, es un ironía la de buscar conspiraciones por parte de ex ministros de Chávez que para él han traicionado los principios revolucionarios”, explicó durante una entrevista telefónica.

¿Pero existe o no la capacidad de los exministros de crear escisiones dentro del oficialismo de hoy?

Evans, considera que el grupo de disidentes no posee la capacidad suficiente de generar una fractura mayor contra la cúpula de Maduro.

“Todavía no. Entiendo que hay intentos y esfuerzos por parte de algunos de generar toldas organizativas pero un gran porcentaje están fuera del país y los que están dentro están vigilados, perseguidos, acosados para impedir que puedan generar un tipo de saldo organizativo que genere mayor división dentro del chavismo”, sostuvo el experto.

No obstante subraya que, pese a la reactivación del discurso de la conspiración, el oficialismo sí que presenta un severo fraccionamiento interno y el mensaje de Maduro demuestra “la dificultad que tiene para generar un control adecuado de la situación”.

Ramírez reta a Maduro

Por otro lado, Rafael Ramírez, exministro de petróleo y presidente de Pdvsa durante el mandato de Hugo Chávez 2002-2014, asegura que la arremetida pública y directa en contra de extitulares del chavismo, “deja claro que (Maduro) no es un gobierno chavista ni socialista, acabaron con el país, creo que esta situación no la vivimos en la 4ta República, ni en la tercera ni nunca”.

“Maduro no es un jefe y no es capaz de sentarse con nosotros a debatir. Yo reto a Maduro a debatir y a comparar su gestión con la que nosotros tuvimos con Chávez”, enfatizó Ramírez en línea abierta con Versión Final.

Finalmente, reconoció que es “chocante ver a Maduro desde Miraflores tratando de ganar con escapulario ajeno, disfrazado” y sentenció que él actual Presidente “no tuvo nada que ver en el 4-F” e instó a los venezolanos a prepararse con la Constitución para “ejercer política” ante la crisis que atraviesa el país.