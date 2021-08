Plus Ultra trabaja con autoridades venezolanas el conflicto por venta de boletos no autorizados

La aerolínea española Plus Ultra dijo que está trabajando con las autoridades de Venezuela para llegar a la “solución adecuada” del conflicto generado por la venta de boletos en la línea Madrid-Caracas, una ruta aérea no autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Plus Ultra está trabajando de la mano de las autoridades para llegar a la solución adecuada para los vuelos del próximo fin de semana y procederá a informar por los canales acostumbrados”, informó la compañía en un comunicado.

Afirmó que cuentan con la autorización para realizar vuelos regulares en la ruta Madrid-Caracas-Madrid de acuerdo con los permisos otorgados por las autoridades aeronáuticas de Venezuela y España, reseñó El Nacional.

Señaló que desde el 25 de marzo, cuando se suspendió la operación regular a España, han operado vuelos especiales bajo las condiciones impuestas por las autoridades aeronáuticas, respetando los protocolos más exigentes de bioseguridad, tanto de la Unión Europea como de Venezuela.

“La aerolínea ha informado a los clientes de los requisitos necesarios para entrar (prueba PCR en el lugar de origen, prueba PCR en el lugar de destino, y los protocolos tanto dentro de la aeronave como a la llegada, entre otros). Los vuelos operados han aportado soluciones a las necesidades de transporte aéreo, como la repatriación de personas en condiciones normales y de emergencia o el transporte de carga”, expresó.

Plus Ultra afirmó que ha cumplido con las normas aeronáuticas, solicitando las autorizaciones de los vuelos realizados a través de los organismos pertinentes.

Dijo que el permiso de operación de rutas regulares de la compañía contempla, sin necesidad de trámites y autorizaciones adicionales, comercializar y emitir por cualquier canal billetes para la ruta Madrid-Caracas-Madrid, que estuviera fuera de los periodos de cierre del espacio aéreo.

“Entendemos que la evolución de la situación de la pandemia, con el notable incremento de la variante delta en distintas zonas del mundo, ha conllevado que las correspondientes autoridades de Venezuela adopten decisiones tendentes a la reducción de la entrada de pasajeros procedentes de ciertos países entre los que está España”, señala el comunicado.

Afirmó que los vuelos del pasado fin de semana fueron autorizados con pasajeros desde Caracas a Madrid, en tiempo y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios exigidos. Y agregó que el vuelo de Madrid a Caracas operó sin pasaje para garantizar que los viajeros tuvieran cumplido su servicio.

Posible sanción a Plus Ultra

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció el viernes que iniciará una investigación que puede derivar en sanciones a la aerolínea Plus Ultra por la venta de billetes en la línea Madrid-Caracas.

“A fin de garantizar la correcta prestación de servicio público de transporte aéreo, informamos que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas, en rutas no autorizadas por las autoridades de Venezuela, es contraria a la normativa aeronáutica”, dijo.

Reiteró que las únicas rutas aéreas autorizadas son las que unen Venezuela con Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia.

Juan Teixeira Díaz, presidente del INAC, subrayó en Twitter que Plus Ultra comercializó vuelos sin contar con la aprobación de las autoridades aéreas venezolanas. La ruta entre Caracas y Madrid, actualmente, no se encuentra entre las permitidas por el Ejecutivo nacional para vuelos comerciales regulares o no regulares”, manifestó.