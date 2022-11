Plataforma Unitaria pidió respeto al embajador Benedetti por descalificación a Guaidó

La Plataforma Unitaria se pronunció la noche del martes 8 de noviembre a través de su cuenta en Twitter para reprochar las declaraciones ofrecidas al portal Efecto Cocuyo por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y quien es reconocido por una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela.

Benedetti, en la mencionada entrevista, calificó de "pendejo" y "huevón" a Guaidó, luego de los cuestionamientos que el político venezolano hiciera antes de que llegara a Venezuela a liderar la delegación de su país.

"Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿qué me va a atacar? ¿Qué es lo que le pasa? (…) Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador", dijo el actual embajador colombiano.

También hizo alusión a que son pocos dentro de la oposición y que no hay acuerdos entre ellos. "En la oposición son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes", añadió.

En su pronunciamiento, la Plataforma Unitaria dijo rechazar de forma "contundente" las palabras de Benedetti contra Guaidó y la oposición venezolana en sí, por lo que exigió respeto al Gobierno de Colombia y al embajador del vecino país.

De igual forma, exhortó a trabajar imparcialmente para encontrar una solución a la crisis que hay en Venezuela en beneficio de los ciudadanos venezolanos y colombianos.

Desde la Plataforma Unitaria Democrática, rechazamos contundentemente las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, @aabenedetti, ofrecidas al medio @EfectoCocuyo, donde espetó insultos contra @jguaido y el liderazgo de las fuerzas democráticas venezolanas. — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 9, 2022

El embajador Armando Benedetti en su entrevista también dijo que estaba dispuesto a reunirse con ambas facciones políticas siempre y cuando estuvieran de acuerdo en sentarse con él a conversar, así como tambien reiteró su disposición a colaborar con lo que se le solicite.

Por otro lado, manifestó en Efecto Cocuyo que el acercamiento de Colombia a la administración de Nicolás Maduro va más allá de las relaciones bilaterales o compartir ideologías. Expresó que en el tiempo que se han retomado las relaciones, "muchas cosas buenas han pasado" aunque dijo que todavía faltan cosas como abrir los consulados y arreglar el puente Tienditas.