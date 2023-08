Plataforma Unitaria de San Francisco juramenta comisiones municipales rumbo a las primarias del #22Oct

En un ambiente multitudinario que tuvo lugar en San Francisco, la tarde de este jueves 3 de agosto, los partidos políticos que forman parte de la Plataforma Unitaria del municipio sureño sostuvieron un encuentro en el que se juramentaron las cinco comisiones electorales conformadas por las áreas de Alianzas, Acción Social, Comunicación, Gobernabilidad y Organización. Esto con la finalidad de buscar estrategias que permitan mantener la unidad de cara a las próximas elecciones primarias del 22 de octubre.

En la reunión estuvieron presentes 15 organizaciones políticas que hacen vida en el municipio, y contó con la participación de los dirigentes Eduardo Álvarez, del Partido Centro Democrático (PCD); Alexander Uribarrí, Movimiento al Socialismo (MAS); Pedro Hernández, Encuentro Ciudadano (EC); Marvin Rojas, Zulia Humana (ZH); Yaritza Bracho, Voluntad Popular (VP); Julián Reyes, Proyecto Venezuela (Prvzl); José Javier Martínez, Acción Democrática (AD); Gustavo Soto, Convergencia Nacional (CN); Arcángel Romero, Causa R (CR); Chenny Hernández, Movimiento por Venezuela (MPV); José Pereira (Copei); Miguel Torres, Bandera Roja (BR); Enrique Barrientos, Un Nuevo Tiempo (UNT); José Luis Barrientos, Alianza Movimiento Ciudadano (AMC) y Angélica Amaya, Primero Justicia (PJ). También estuvo presente el legislador Eduardo Labrador.

José Pereira, secretario general de Copei en San Francisco y encargado de la Plataforma Unitaria en el municipio, fue el encargado de encabezar el acto de apertura en el que señaló la importancia de permanecer unidos durante este proceso que tiene como principal objetivo lograr el triunfo las elecciones presidenciales de 2024.

Esta es una Plataforma Unitaria de verdadera unidad, no una ficticia ni de fotografía y tenemos que seguir por este camino, no importa que seamos de diferentes partidos, todos tenemos el mismo propósito que es lograr la victoria en las elecciones presidenciales independientemente del candidato que resulte ganador en las primarias, así que sigamos dando el ejemplo no solo para el estado Zulia, sino también para Venezuela", destacó el dirigente político.