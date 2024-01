Plataforma Unitaria condena violación del Acuerdo de Barbados y ratifica candidatura presidencial de María Corina

La delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para las negociaciones con el Gobierno nacional denunció este sábado la violación del Acuerdo de Barbados, suscrito por ambas partes para alcanzar un proceso de elecciones presidenciales libres y transparentes este 2024.

Durante una rueda de prensa, el jefe de la delegación, abogado Gerardo Blyde, se manifestó contrario a la inhabilitación política de María Corina Machado ocurrida la tarde de este viernes, tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El mencionado fallo surgió como respuesta al recurso de amparo solicitado por Machado el pasado 15 de diciembre a la Sala Político Administrativa del TSJ, en donde exigió le fuera retirada la sanción de inhabilitación que pesa en su contra.

La asistencia a esta Sala fue uno de los mecanismos acordados en Barbados para la promoción de unas elecciones libres, recordó Blyde.

"Violaron el debido proceso"

El delegado informó en la rueda de prensa sobre las supuestas irregularidades de este procedimiento. "Se le negó al abogado de María Corina Machado el acceso al expediente y nunca se le notificó para que se pudiera defender. Así lo establece también la ley de la Contraloría y de esa forma le violaron el debido proceso".

La Sala Político Administrativa no dijo una sola palabra sobre si María Corina Machado había sido notificada por la actuación de la contraloría donde es inhabilitada, relacionada con hechos donde ella no tenía administración ni mandato por lo que no podía ser objeto de control fiscal. Entonces la sala cometió lo mismo que había sido denunciado en el recurso, la violación al debido proceso. Con esto quedan claras todas las violaciones que se han venido cometiendo", expuso.

Por tanto, exhortó a que fuera revertida la decisión tomada por el TSJ. "El procedimiento acordado significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón donde no haya posibilidades de alegar y probar".

Comentó además que, en la sanción presentada en primera instancia por la Contraloría de la República, se amparan inhabilitación presente desde el año 2015, "posterior a la que ya se cumplió".

"Estamos preparando la denuncia escrita que será consignada ante el facilitador y los países acompañantes de la violación parcial del Acuerdo de Barbados", sentenció respecto a estos acontecimientos.

María Corina es la candidata

Sobre la candidatura de la líder de Vente Venezuela, precisó que la PUD se mantendría firme en su posición. Por tanto, exigió al oficialismo "que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no por pedacitos y el cese absoluto de todo este escalamiento contra dirigentes políticos y de campaña y contra la candidata".

Maria Corina es la candidata de la oposición venezolana reconocida por todos los líderes, dirigentes y partidos de la Plataforma Unitaria", expuso el jefe de la delegación, luego de recordar las elecciones Primarias del pasado 22 de octubre.

Blyde antes de finalizar la rueda de prensa reiteró, tras ser consultado nuevamente si Machado sería la aspirante presidencial de la oposición, que "sin ninguna duda (lo será), esta delegación no tiene otra candidata, que es la candidata de la Plataforma Unitaria".

Rechazan la violencia

El representante de la PUD aseguró que la coalición de partidos no avala ningún acto de violencia, intento de magnicidio o intento de golpe de Estado y ratificó que se luche para que regrese el orden constitucional. "El único objetivo es lograr unas elecciones libres y competitivas".

En el marco de su declaración, Blyde se refirió a la persecución y cacería de dirigentes opositores cercanos a Machado. Cuestionó que no puede ser que el gobierno haya aceptado liberar a 28 presos políticos, pero comiencen a apresar a otros. "Eso no contribuye al clima electoral, es un escalamiento en represión con un abuso del Estado".

Blyde denunció el ataque a los diputados de la AN 2015, a quienes les iniciaron nuevamente procedimientos de investigación. "Buscan a todos esos líderes y esos dirigentes que buscan lograr la unificación nacional y el apoyo a la candidata".

Conoce más: