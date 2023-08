Pérez Vivas responde a acuerdo de Plataforma Unitaria: "Nadie es dueño de la representación democrática"

El también abanderado del Partido Centro Democrático (PCD) dejó más que claro que los candidatos no asumirán lo que citó como "normas sobrevenidas". "Adoptar, unilateralmente, un grupo de partidos -estén o no dentro de la Plataforma Unitaria- una solución unilateral no sería lo más inteligente para la democracia", subrayó