Pérez Vivas propone Pacto de Gobernabilidad Democrática para construir una nación de primer mundo

Un Pacto de Gobernabilidad por la Democracia. Esta ha sido la propuesta presentada en una asamblea de ciudadanos celebrada en la ciudad de Los Teques, estado Miranda, por el precandidato a las primarias de la oposición venezolana, César Pérez Vivas. Sobre esto, destacó la necesidad de acordar el modelo de país que debe ofrecerse a los ciudadanos para los próximos 50 años.

"Vengo a convocarlos a todos a participar como ciudadanos que somos. No se trata de un compromiso de militantes, es de ciudadanos que debemos entender que lo que pasa en nuestro país nos afecta a todos: Cuando se va la luz, nos afecta a todos; cuando abrimos el chorro y no hay agua, nos afecta a todos; cuando me meto la mano en el bolsillo y no me alcanza, nos afecta a todos... No hay distinción, incluso los del PSUV están llevando del bulto", precisó el dirigente socialcristiano.