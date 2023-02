Pérez Vivas propone eliminar facultad presidencial de ascender a generales y coroneles de la Fanb

César Pérez Vivas, precandidato a la presidencia por la Concertación Ciudadana, llegó este lunes a Maracay en el marco de la gira nacional que no ha detenido desde su postulación a las primarias de la Plataforma Unitaria. En un contacto con periodistas en la capital de Aragua ofreció una serie de propuestas, destacando acabar con los excesos de poder otorgados a la figura presidencial de Venezuela, entre ellos, la autoridad de ascender a funcionarios militares al alto mando.

No puede continuar sometiendose a la Fuerza Armada venezolana a ser un partido político en armas al servicio de una tendencia o de un hombre: tenemos que rescatar su institucionalidad. La Fuerza Armada debe estar al servicio y seguridad de la nación y no de un partido político en armas como hoy en día lamentablemente la han convertido”, dijo el abanderado para justificar su planteamiento.

El democratacristiano manifestó la intención de volver a la doctrina del Libertador Simón Bolívar, respecto a las autoridades militares, que estableció en el Congreso de Angosturas de 1819 la atribución al congreso a autorizar los ascensos militares.

Asimismo, durante sus declaraciones, propuso transformar el Parlamento Nacional, devolviéndolo a un congreso bicameral: “Que haya senado y diputados, esas son las propuestas para restituir la democracia, que haya equilibrio de poderes y que haya administración de justicia donde los jueces no sean dependientes del eje político”.

El exgobernador aprovechó la presencia de un nutrido grupo de periodistas locales para destacar la importancia de participar en las primarias opositoras previstas para este año:

No podemos permanecer indiferentes frente a la tragedia de la patria, no podemos permanecer ausentes, cuando nuestro país se hunde en la miseria. Hago un llamado a todos los venezolanos a votar y participar en las elecciones primarias a celebrarse el próximo 22 de octubre".

El máximo portavoz de la Concertación Ciudadana manifestó la importancia de eliminar los poderes extra que, según dijo, durante la V República le fueron facultados al presidente de la nación, como, por ejemplo, la reelección indefinida y la ley habilitante.

“(…) El presidente es un rey, yo propongo la eliminación de la reelección presidencial, que el presidente de la República no sea reelecto nunca, se elige para un solo periodo y más nunca se vuelve a elegir para presidente. Vamos a hacer un proyecto de país donde cada cinco años se valida democráticamente el proyecto, pero no poner a una sola persona que sea la dueña del país por 20 años.”

¿Cómo es posible que por medio de la Ley Habilitante se hayan dictado 633 leyes? No hay proceso más perverso que una ley que no es debatida, que no es consultada democráticamente en una sociedad, propongo eliminar la figura de ley habilitante”, puntualizó.