Pérez Vivas: Primaria sólo necesitaría uso de escuelas y seguridad por parte del CNE

El líder demócrata-cristiano y candidato a la elección primaria opositora por el Movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, aseguró la mañana de este lunes que la Comisión Nacional de Primaria sólo requiere seguridad y centros educativos por parte del Poder Electoral, para llevar a cabo los comicios del 22 de octubre.

"Nosotros en la sociedad democrática debemos exigirle al Estado que permita usar las instalaciones educativas para este proceso electoral, porque no son propiedad ni del PSUV ni del Gobierno. Son propiedad de la nación y nosotros somos parte fundamental de la nación”, precisó en entrevista para Canal I.

Insistió en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no decidirá sobre el proceso y explicó que es una obligación del Estado venezolano cooperar con la sociedad democrática para que se desarrolle lo consagrado en el artículo 66 de la Constitución venezolana. “Es como nosotros necesitamos, no como ellos nos quieran imponer (…) La Constitución es categórica, la obligación del Estado es facilitar, cooperar con la sociedad democrática, no imponerle el proceso (...) Nosotros necesitamos solo dos cosas, que nos autoricen usar las escuelas y nos den seguridad, lo demás ya está montado”, dijo.