Pérez Vivas: No podemos descartar la herramienta del diálogo para solucionar los problemas del país

El abogado y exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, señaló que no se puede descartar de entrada la herramienta del diálogo en Venezuela, como fórmula ideal para resolver una crisis, una situación de confrontación.

De esta manera, el político tachirense se pronunció ante Versión Final en torno a la posibilidad de que se retome la negociación política en México, entre el Gobierno nacional y la oposición, algo que asomó el pasado viernes 6 de mayo el jefe de la Plataforma Unitaria para el diálogo, Gerardo Blyde.

Esa negociación quedó prácticamente suspendida a mediados de octubre, dado que el Gobierno esgrimió como argumento la extradición de Alex Saab hacia Estados Unidos.

Los representantes de la administración de Nicolás Maduro no se presentaron el pasado 16 de octubre al escenario de la negociación política en México, en respuesta a la mencionada extradición de Saab, a quien la representación del Gobierno designó días antes como uno de sus miembros en la Mesa de Diálogo.

El ejemplo de Ucrania

El político, quien además integra el Movimiento Venezolano para la Reconstrucción Nacional (Mover, antes Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio), puso como ejemplo la guerra que se escenifica en Ucrania desde el pasado 24 de febrero.

Fijémonos por ejemplo que en el conflicto actual de Europa Oriental, en ocasión de la invasión de Rusia a Ucrania, en medio de la guerra, hay mesas de negociación entre ambos gobiernos. No se trata de cualquier conflicto, de cualquier diferencia, se trata de una guerra donde el pueblo ucraniano está siendo masacrado por (Vladimir) Putin y su sistema político”, apuntó.

Considera que en una sociedad como la venezolana, “profundamente polarizada, dividida, es fundamental tener unos mínimos acuerdos para transitar una convivencia mínima, en paz, antes de que tengamos situaciones más graves que lamentar”.

Lamentablemente el gobierno de Maduro ha hecho del diálogo una herramienta para ganar tiempo, para jugar con los diversos sectores de la oposición democrática, y lamentablemente nosotros en la oposición hemos carecido de una estrategia globalizante, para plantear las soluciones que las circunstancias del país reclaman y ameritan”, aseveró.

Oposición debe reunirse antes de volver a México

El dirigente político afirmó que si la negociación de México se restablece, espera se pueda concretar algún tipo de acuerdo que facilite sobre todo el derecho del pueblo venezolano a expresarse, “porque durante estos años ha estado profundamente secuestrado y manipulado ese derecho”.

Las elecciones que se han celebrado han estado viciadas y han generado una profunda decepción en toda la comunidad interna e internacional”, añadió.

A su juicio, la oposición venezolana también necesita, antes de sentarse en la mesa de México, de un diálogo entre sus principales actores o entre todos los actores.

Se deben establecer mecanismos democráticos que nos permitan legitimar la representación y garantizar una agenda que abarque los elementos fundamentales de la problemática nacional”, indicó Pérez Vivas.

- Eso incluye el tema de la crisis humanitaria en Venezuela…

- Por supuesto, tiene que ir paralelo, pero tenemos que recordar que la tragedia humanitaria es resultado, hija, de la crisis política. Es la crisis política, es la falta de un estado democrático, la falta de separación de poderes, la que ha traído como resultado esta tragedia humanitaria…

- Hablando de separación de poderes, para nadie es un secreto que no la hay en Venezuela. ¿Cómo rescatar esa dependencia de un poder público respecto a otros poderes públicos?

- En Venezuela no hay separación de poderes. La reciente designación de 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez es una nueva evidencia de la falta de voluntad política que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene para restablecer la democracia, dado que esa designación se hizo con eminente criterio político partidista y no en aras de colocar un tribunal independiente, integrado por magistrados solventes, académica y éticamente, ante la nación, respondió.

Elecciones como salida

Pérez Vivas manifestó que el problema fundamental en Venezuela es el político, e insistió en que “la causa de toda la tragedia humanitaria, de toda la destrucción de la economía, de la fractura de la familia venezolana, está en el conflicto político, y este tiene que encontrar un canal de solución pacífico”.

El exmandatario andino plantea que ese canal al que hace referencia no es otro que unas elecciones.

Lo ideal sería elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento, para que puedan adecuarse… Un nuevo parlamento adecuado a la Constitución, porque el parlamento elegido en diciembre de 2020 tiene en su esencia un vicio de inconstitucionalidad, cuando se crearon 120 curules de una lista nacional no prevista en la Constitución de Venezuela”, aseguró el abogado.

Recordó que Venezuela es un Estado Federal, los diputados representan a los estados, y una lista nacional como la que se diseñó y se presentó con el objetivo de garantizar el control de la Asamblea por parte del PSUV “está abiertamente contra la Constitución”.

En consecuencia, debe hacerse una elección de Asamblea Nacional estrictamente apegada a los principios consagrados en la vigente Constitución de Venezuela. Eso es digamos el plan real. El otro plan, si no fuese posible llegar a un acuerdo de esa naturaleza, una solución para resolver la crisis política sería acordar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pero obviamente, si estos señores del poder socialista no admiten ni siquiera una elección presidencial transparente, será mucho más complicado que admitan una Asamblea Constituyente para resolver toda la crisis política”, señaló Pérez Vivas.

El momento oportuno

- ¿Tiene pensado ir a unas primarias de la oposición para colocar su nombre a la Presidencia de la República?

- Hay que esperar el momento político en el cual se defina el camino para saber si las condiciones recomiendan una presencia mía en ese escenario. Yo diría que, como dijo Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y su circunstancia, de modo que las circunstancias son las que van a determinar si estaré presente o no en esa contienda, dado que soy un político venezolano, mayor de edad, hábil para el ejercicio de la función pública y en consecuencia tendremos que definir esto en el momento oportuno…

- ¿Pero no lo descarta?

- No lo descarto porque los políticos no podemos descartar ninguna opción, pero tampoco puedo aparecer a estas alturas del juego anunciando un hecho que aún no está concretado y no está dispuesto todavía.