Pérez Vivas en Globovisión: El Estado venezolano no tiene dinero para acometer recuperación de pozos

César Pérez Vivas planteó este miércoles 15 de marzo una apertura de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al sector privado, para hacer posible reflotar la industria petrolera. Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa Reporte Estelar, por Globovisión.

Estamos hablando de un proceso de repotenciación de la industria petrolera. El Estado venezolano no tiene dinero para acometer la recuperación de los pozos, de los oleoductos, de las refinerías. Pero el Estado es dueño obviamente de la materia prima y la empresa que se ocupa de eso debe gestionar ese proceso de apertura. ¿Qué significa apertura? Llamar a todas las empresas con solvencia tecnológica y financiera a que vengan a reflotar una industria que este Gobierno ha quebrado", dijo el precandidato a la Presidencia de la República por la oposición.

Recalcó Pérez Vivas que Pdvsa sigue siendo del Estado, pero "aguas abajo, toda la operación petrolera se puede perfectamente, y es necesario, abir al sector privado, porque si no se abre al sector privado el Estado no va a poder negociar, no va a poder reflotar la industria, y van a venir años en los que se van a sustituir las energías y nos vamos a quedar con el petróleo bajo la tierra".

Si llegara a resultar electo presidente de Venezuela, el dirigente democristiano aseveró que dará prioridad a las relaciones con Estados Unidos, Europa y América Latina, para garantizar un apoyo no solo humanitario sino financiero a la recuperación del país.

Vamos a buscar con la cooperación de la comunidad internacional, sobre todo del mundo occidental porque lamentablemente el actual Gobierno ha puesto mucha énfasis en las relaciones con otros países del lejano oriente y ha peleado con Europa y los Estados Unidos", señaló.

Limosna

El abanderado independiente a la Presidencia, que irá a la carrera en la elección primaria de la oposición, mencionó la precaria situación que viven los venezolanos, que ganan apenas cinco dólares de salario, que no alcanzan para nada.

También habló de la situación de los hospitales en el país, de ciudadanos que se ven obligados a "pedir limosna" a las puertas de esos centros de salud para comprar una medicina.

Se refirió al Plan de Emergencia Alimentaria y Sanitaria, que considera debe aplicarse al tomar en cuenta que la recuperación de la economía y del salario "toma tiempo". Pero acotó que mientras tanto la gente va a comer.

Aquí hay que montar un plan especial, no para darle una bolsita miserable como esta que entrega el Gobierno de Maduro, vamos a poner un plan que de verdad permita que la gente resuelva el problema alimentario, y atender los hospitales porque la gente se está muriendo a las puertas de los hospitales", reiteró.

Buscar el entendimiento, includos chavistas

Aseguró Pérez Vivas que será un presidente que buscará el acuerdo, el entendimiento con toda la sociedad, incluidos los que van a salir del Gobierno.

Al ser consultado sobre qué hará con los chavistas, respondió que "vamos a incorporarlos a trabajar con nosotros porque son venezolanos que tienen tanto derecho como los demás".

Una cosa es el pueblo chavista y otra cosa son los cuatro o cinco responsables del robo de la nación y de la violación de los derechos humanos".

Lamentó la existencia de "una corrupción que se apoderó de toda la sociedad y nosotros venimos con un proyecto ético para recuperar la moral de este país, castigando a los ladrones, a los corrompidos, pero dando una lección a la sociedad de que es necesario recuperar la moral".

Ofrece Pérez Vivas la reordenación de la administración pública, que haya transparencia en las finanzas públicas.