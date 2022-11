Pérez Vivas cree ventajistas las exigencias del G4 pero acepta conquistar el voto de los venezolanos

César Pérez Vivas, precandidato de la Concertación Ciudadana a las elecciones primarias de la oposición para escoger al candidato presidencial, considera "ventajista" y "discriminatorio" que el G4 ( AD, PJ, UNT y VP) le exija recoger el 0,5% o 150 mil firmas del padrón electoral, para ser admitido como aspirante.

Yo he dicho claramente que más allá de esos artilugios, estoy dispuesto a asumir el reto porque creo que si voy a ganar las primarias, como efectivamente será, tendré que no solamente recoger 150 mil firmas, sino que tengo que conseguir los votos de los ciudadanos, enfatiza

En una entrevista realizada por Darwin Chávez, en su portal Verdades y Rumores, luego de culminada su primera vuelta al país, asegura que no fue consultado sobre el texto del reglamento de las primarias, "simplemente lo publicaron y obviamente hay temas que ahí no están regulados, hay una serie de vacíos que se dejaron para que la Comisión Electoral de Primarias los desarrolle".

Igualmente afirma sentir preocupación por la función de la Comisión Nacional de Primarias, "no sabemos a quién va a designar, cómo y quiénes serán los designados" por esa recién creada instancia.

Reconoce que aun cuando el proceso de las primarias lo va a dirigir una comisión de la sociedad civil, "tendrán que pedirle al CNE el Registro Electoral Permanente y entonces ahí es donde viene la lucha nuestra para que el CNE habrá el REP que lo tiene controlado".

Propone que en las Primarias se abra un registro especial de los venezolanos en el exterior y luego a través de un equipo técnico se excluyan a esos compatriotas, que se inscriban en el exterior, de votar en el país.

Cree que "a mediados del año que viene" es una fecha idónea para realizar las elecciones primarias y que "si Nicolás Maduro quiere adelantar las elecciones, tendrá que adelantar la entrega del poder".

- ¿Cuál es su apreciación sobre el manejo que ha tenido, hasta ahora, el G4 del proceso de las primarias?

- Es un proceso que ha ido evolucionando de menos a más. De una actitud inicial poco propicia a entender la participación de los ciudadanos, sobre todo como fruto de la conducción ofrecida al proceso de elección de gobernadores y alcaldes, donde la designación de los candidatos se hizo prácticamente de forma clientelar o cerrada, a un proceso en el cual se busca la participación ciudadana o la elección de la candidatura por la vía de primarias. Ha sido un proceso de menos a más porque al comienzo la idea era hacer un proceso cerrado, solamente entre los grupos afines del G4 y si bien existe una disposición de alguna manera discursiva, todavía la normativa que existe encuentra una serie de vacíos y de interpretaciones que puedan dar lugar a manejos que no garanticen esa amplitud. Son los hechos los que van a ir progresivamente demostrando la necesaria participación de sectores diversos de la sociedad democrática en esa consulta que necesariamente el país tiene que hacer para poder construir una alternativa unitaria que enfrente a Maduro en el 2024. De modo que la opinión pública en la medida en que se ha movido ha logrado que estos factores entiendan la necesidad de ir más allá de sus propios cuadros, de sus propias alianzas y entender que el país político es mucho más amplio que los cuatro que han hegemonizado la política opositora en estos últimos diez años.

-Hay quienes critican el manejo del G4 en las primarias, se dice que han intentado mantener el control del proceso para favorecer sus intereses. ¿Coincide con ese planteamiento?

-Ellos quisieran controlarlo, pero una vez que se abra la participación ciudadana y una vez que la gente pueda votar, no podrán evitar que la gente se pronuncie y no veo que sea posible torcer la voluntad de los ciudadanos, pero para ello hay algunas prácticas ventajistas, por ejemplo, que un candidato como yo tenga que recoger el 0,5% de las firmas del padrón electoral, para que se me admita como candidato, en tanto que otros tienen ya autorizada por decisión de ellos su participación en nombre de organizaciones que no tienen cómo demostrar una solvencia política, una legitimidad política, constituye una discriminación. Pero yo he dicho claramente que más allá de esos artilugios, estoy dispuesto a asumir el reto porque creo que si voy a ganar las primarias, como efectivamente será, tendré que no solamente recoger 150 mil firmas, sino que tengo que conseguir los votos de los ciudadanos para ganar en las primarias a esos actores políticos que buscan desgastarnos en la primera etapa. Es decir, nosotros, los que estamos en la cofradía de la Plataforma (Unitaria) tenemos que desgastar nuestros esfuerzos políticos y económicos para poder hacer unas primarias, los otros están tranquilitos en la ducha esperando la hora de la votación, pero se van a equivocar porque precisamente nosotros en la calle, la gente va a percibir quienes somos los que estamos haciendo el esfuerzo para que Venezuela salga de esta tragedia y quienes son los que están esperando guardaditos, haciendo calistemia o haciendo otro tipo de actividades, mientras que nosotros estamos dándole la cara el pueblo, hablando pueblo a pueblo con la gente para llevar adelante una política de movilización, compromiso ciudadano para impulsar el cambio que el país necesita.

-Hace pocos días dejaron filtrar el reglamento de las primarias, ellos alegan que conversaron con todos los candidatos sobre ese reglamento. ¿Fue consultado?

-Yo no fui consultado sobre el texto de ese reglamento, se lo dije al amigo, doctor Omar Barboza, que yo me formé en un parlamento donde un cuerpo normativo, una ley, primero tenía un proyecto y sobre ese proyecto íbamos a primera y segunda discusión. Nosotros le dimos opiniones, la dimos recomendaciones, ideas, inclusive desde la Concertación Ciudadana, preparamos algunas normas, pero eso es muy distinto a decir que el proyecto aprobado era conocido por nosotros previamente. No era conocido. Simplemente lo publicaron y obviamente hay temas que ahí no están regulados, hay una serie de vacíos que se dejaron para que la Comisión Electoral de Primarias lo desarrolle y bueno vamos a esperar que esa comisión pueda conformarse con personas con suficiente criterio político y capacidad jurídica para dictar un cuerpo de normas complementarias que subsanen las inmensas fallas que tiene el actual reglamento que se ha presentado.

- La integración de la Comisión Nacional de Primarias es un paso fundamental, pero hasta el momento no se sabe la cantidad exacta de venezolanos que fueron postulados, unos hablan de 20, otros de 40 u 80. Tengo preocupación de a quién va a designar, cómo y quiénes serán los designados en esa Comisión Nacional de Primarias.

-Esa preocupación la tenemos todos porque obviamente estos señores de la Plataforma se sienten autorizados a designarla y espero que tengan al menos la cortesía, antes de presentarnos sus acuerdos, de consultarnos a varios de nosotros que estamos en esta lucha para que esa comisión tenga mayor fuerza, se pueden designar inclusive a personas inobjetables pero la forma también tiene un peso porque las formas se construyen en la política y en el derecho precisamente para evitar los abusos y si las formas no se cubren de manera adecuada, se le hace un daño a las tareas que se están desarrollando. Más allá de toda esta serie de elementos, es importante que nosotros le apostemos a la participación ciudadana y podamos pasar por encima de este tipo de comportamiento que obviamente nosotros no avalamos porque si estamos luchando contra Maduro, contra prácticas hegemónicas, contra comportamientos antidemocráticos y nosotros queremos sustituir esas prácticas, tenemos que dar muestras de que somos distintos a quienes están en el poder y lamentablemente hay algunos comportamientos en el campo opositor que han se han dejado permear por valores antidemocráticos como los que el chavismo le ha inculcado a la sociedad venezolana.

-Hay dos temas polémicos en torno a la organización de las Primarias, primero la participación del CNE, ni la Plataforma Unitaria ni el G4 han aclarado si van a solicitar la participación del CNE y lo otro es la participación de la diáspora venezolana ¿Cuál es tu posición ante estos dos temas?

-Creo que hay que hablarle claro a la gente. El proceso de las primarias lo va a dirigir una comisión de la sociedad civil, ahora ¿Tiene la sociedad democrática todas las herramientas para no pedirle ni siquiera un vaso de agua al Consejo Nacional Electoral? Mi modesta opinión es que no, porque lo primero que van a tener que pedirle al CNE es el Registro Electoral Permanente REP y entonces ahí es donde viene la lucha nuestra para que el CNE habrá el REP que lo tiene controlado. Hoy en día un joven que se quiera inscribir en el REP no lo puede hacer porque solo hay posibilidad de efectuar el registro en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. Una persona que vive en cualquier estado de Venezuela no puede inscribirse si no va a la capital del Estado. Por ejemplo, alguien que viva en El Nula, está más cerca de Caracas que de San Fernando de Apure y a lo mejor no tiene la manera de movilizarse. Yo me apersoné ante el CNE para solicitarle la apertura de los puestos del CNE en los diferentes municipios y parroquias del país y que le den cumplimiento a la ley que le ordena al CNE de facilitarle el derecho a los ciudadanos. Todos los partidos deberíamos estar solicitando eso, hay que estar encima del Poder Electoral para que nos permita inscribir a los nuevos votantes, actualizar los cambios de residencia y abrir el registro a los venezolanos en el exterior. Hay un proyecto del reglamento, en manos de la mayoría del CNE que aun ni siquiera lo han discutido para garantizarle a la diáspora esa participación. Al menos que en el caso de las primarias se abra un registro especial de los venezolanos en el exterior y luego a través de un equipo técnico se excluyan a esos venezolanos que se inscriban en el exterior de votar en el país, de lo contrario podría haber doble voto. Eso tiene que hacerse de manera tal que haya garantía de seguridad en el proceso electoral, eso lo vamos a discutir en la comisión electoral, donde nosotros los candidatos tenemos derecho a tener un testigo y un representante y en su momento acreditaré al equipo jurídico que va a representar a la Concertación Ciudadana en ese proceso de primarias.

- Se habla de una fecha para las primarias de mediados del año que viene, ¿Está de acuerdo con esa propuesta?

-Puede ser perfectamente a mediados del año que viene, puede ser uno o dos meses más. Mucha gente está angustiada porque el Gobierno ha empezado a intrigar la posibilidad de adelantar las elecciones. Vamos a actuar sobre la base de la lógica, de la razón y obviamente sin descuidar los movimientos del Gobierno, porque si Nicolás Maduro quiere adelantar las elecciones, tendrá que adelantar la entrega del poder. Se tiene que aceptar que, si hacen las elecciones, no va a pasar lo de mayo de 2018, que hizo elecciones, se juramentó en enero de 2019. Lo que si tiene que estar claro para los actores políticos es que si Maduro adelanta la elección no vayan a salir de nuevo a llamar a la abstención, como pasó en el 2018, porque yo le propuse a los líderes de los partidos en el año 2017, que nos preparáramos para esa elección, que sacáramos un candidato del consenso, pero como ninguno de los precandidatos de ese momento pudieron ser candidatos, entonces prefirieron llevar el país a la abstención. Y ojo con los que pueden en este momento llevar al país a la abstención, hay algunos discursos que a mí me preocupan mucho porque pareciera que detrás de ese discurso se busca volver a llevar al país a la abstención, con lo cual le regalan de nuevo el poder a Nicolás Maduro. Nosotros lo que tenemos que tener claro es una determinación, vamos a ir a la elección en el momento en que se presente y vamos a tomarnos el tiempo para las elecciones primarias. Si las elecciones son en 2024, tampoco es que vamos ponerle el Gobierno un tiro al blanco tan rápido para que dispare contra ellos. Junio es una buena fecha, agosto es una buena fecha. Vamos a esperar que se instale la comisión porque preparar el proceso de primarias, como preparar el proceso presidencial toma tiempo. Por muy arbitrario que sea Maduro, que lo es, por mucha vocación de adulterar la Constitución, que la tienen, no van a poder intentar unas elecciones en dos meses, tienen que cumplir una serie de lapsos que están en la ley y anunciarlas por lo menos con seis meses de anticipación. Si eso llegara a ocurrir, nos sentaremos a analizarlo si nos da tiempo a hacer las primarias o tendremos que buscar un mecanismo que permita tener un candidato para enfrentar a Nicolás Maduro, que salga del seno de la sociedad democrática, no un colaborador que se preste para distraer.