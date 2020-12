Pérez Vivas: “abstención del 6D y amplia participación en la Consulta evidencian rechazo masivo al régimen”

A juicio del doctor Cesar Pérez Vivas, exgobernador del Táchira y promotor de la Consulta Popular, la abstención del pasado 6 de diciembre frente al fraude electoral, y la masiva participación que ya comienza a registrarse en la Consulta Popular organizada por los sectores democráticos, son las evidencias del enorme rechazo que tiene el pueblo hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Según Pérez Vivas Venezuela protestó ausentándose de las urnas electorales y ahora les corresponde complementar esa protesta con la Consulta Popular, donde se ratificará el rechazo a la usurpación y al fraude, reiterando el mensaje de que todo el país quiere democracia y libertad.

Acompañado por los organizadores y promotores de la Consulta Popular en Táchira, Pérez Vivas exigió la devolución de los partidos políticos democráticos a sus verdaderos militantes. “Las organizaciones políticas de la democracia fueron secuestradas para la comisión del hecho punible del fraude electoral del pasado 6 de diciembre”.

Destacó que el Táchira haya sido el estado con mayor abstención el 6 de diciembre, y recordó que desde el 2008 cuando fue electo Gobernador, esta región es bastión de la democracia venezolana y de la lucha por la libertad.

“El Táchira ha sido sometido, humillado, maltratado, vejado, le instauraron un comisario político, un policía inculto, arbitrario, que se pasea por la geografía regional, haciendo grosera y ostentosa exhibición de su poder armado, humillando al pueblo; no podía recibir otra respuesta que el vacío que el pueblo tachirense le ha hecho en este fraude. Mi reconocimiento al pueblo del Táchira que una vez más demostró su apego a la democracia y a la libertad” expresó el vocero socialcristiano

Aseguró Pérez Vivas que una vez consumado el fraude se siguen cometiendo adulteraciones de acuerdo con los intereses y compromisos contraídos por la cúpula gobernante, cuando a estos diputados que formaban parte de la asamblea del 2015 y que se entregaron al régimen por 4 monedas, hoy en día les pagan dándoles una credencial.

El Ex Gobernador indicó que esta Asamblea Nacional que será instalada el 5 de enero será una copia de la fallecida Constituyente que se implementó para desconocer la voluntad de los venezolanos, pues no habrá parlamento “sino un conjunto de funcionarios al servicio de Maduro, que harán la función de parlamentarios como la hacen los payasos en el circo. Allí no habrá autonomía de poder legislativo y nadie que se atreva ni siquiera a ponerle control al régimen autoritario, menos esos que se hacen llamar opositores y que solo son colaboradores del régimen”.

Al ser consultado sobre la postura de Laidy Gómez, Gobernadora del Táchira, durante el proceso del 6 de diciembre, Cesar Pérez Vivas indicó: “yo lamento muchísimo que la señora gobernadora no haya acompañado al pueblo en esta lucha que libramos todos para repudiar al sistema autoritario. Espero que reflexione y corrija su posición, y no siga ofreciendo su concurso a una dictadura criminal como la que tiene Venezuela”.

Cesar Pérez Vivas afirmó que ya la participación en la Consulta Popular en línea alcanza cifras muy importantes, con una gran cantidad de venezolanos que se han expresado, e instó a la población a mantenerse activa para acudir el próximo 6 de diciembre a los puntos destinados para manifestar su voluntad en todo el país.