Pequeños y medianos productores de maíz remataron sus cosechas por falta absoluta de créditos

Pequeños y medianos productores, que no tuvieron acceso a financiamientos para la siembra de maíz del ciclo invierno 2022, se vieron en la necesidad de rematar sus cosechas para poder cubrir costos de logística, reseñó Banca y Negocios.

Algunos agricultores señalaron que recibieron pagos “pírricos” por sus cosechas, lo que va a influir en la intención de siembra para el venidero ciclo invierno 2023. Sin embargo, destacaron que, aunque ya muchos han cosechado y arrimado mas del 75% de la materia prima, algunas agroindustrias han comenzado a cancelar el maíz a 40 centavos de dólar por kilogramo entregado.

Asimismo, los productores indicaron que en vista de no tener los recursos económicos, no tuvieron acceso a suficientes insumos de calidad, lo cual influyó que muchos de ellos no obtuvieran los rendimientos necesarios para lograr ganancias en este ciclo.

Con esta situación, muchos no lograrán cubrir todos los costos de producción y tendrán que disminuir sus intenciones de siembra por la poca o nula rentabilidad obtenida en este proceso de siembra de cereales.