Pedro Carreño: En las próximas elecciones “participarán 20 millones de venezolanos”

El diputado Pedro Carreño aseguró este lunes que en las próximas elecciones parlamentarias “participarán 29 millones de venezolanos”.

Durante una entrevista ofrecida a Primera Página de Globovisión indicó que “quien no participe se somete a la voluntad de la mayoría que sí participe”.

Para el parlamentario las sanciones del gobierno estadounidense a la administración del presidente Nicolás Maduro son un motivo para participar en estas elecciones, reseñó El Universal.

“Sí hay una motivación para la participación del 6 de diciembre es este criminal bloqueo. El 6-Dic representa una acción de liberación”.

“Si están molestos (los venezolanos) con alguien es con el imperialismo, no con la revolución. No es verdad que haya descontento por las carencias. Vamos a poner este poder de la República (AN) al servicio de los venezolanos”, puntualizó.