PCD realiza encuentro político con líderes parroquiales de Maracaibo

El Partido Centro Democrático (PCD), se reunió con los diferentes líderes parroquiales del municipio Maracaibo, en la parroquia Carracciolo Parra Pérez, con el fin de consolidar sus estructuras políticos sociales y enviar un mensaje de Unidad y esperanza entre tantas dificultades.

Marcos Rivero, secretario general del PCD en el Zulia y, acompañado por la Dirección Regional del partido, agradeció a los presentes por asistir a esta actividad a pesar de las dicultades y el desánimo que mantiene la población ante la situación política venezolana.

“Estamos orientados a trabajar por Maracaibo y su gente, la ciudad necesita algo distinto y el Zulia también. Venezuela necesita la salvación de todos nosotros porqué con este régimen no lo vamos a lograr. Venezuela es el único país del mundo que no tiene una moneda, el Bolívar no vale nada. Expresó Rivero.