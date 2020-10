PCD: Maduro sentencia a muerte a los empleados públicos que cobran menos de un dólar al mes

El Partido Centro Democrático (PCD) rechaza que los trabajadores públicos de Venezuela estén cobrando 400 mil bolívares al mes, lo que equivale a menos de 1 dólar en el país. Hernán León, secretario general de esta organización en Maracaibo insiste que “Nicolás sentencia a todos los empleados públicos de Venezuela que actualmente cobran un dólar al mes”.

“Es inhumano y desfasado de la realidad que los trabajadores venezolanos cobren, del trabajo de 31 días, menos de un dólar al mes. Con esto ya no se compra ni un paquete de harina de maíz. Dice León que es aberrante ver como el gobierno tiene cuantiosos recursos para otorgar bonos de hasta 2 millones de bolívares, equivalentes a 5 salarios mínimos en asignaciones de bonos mediante el Carnet de la Patria pero no aumenta el salario. Esto no incentiva al venezolano a buscar trabajo, desarrollar sus proyectos personales. Esto es un acto totalmente populista”, dijo.

Hernán León asegura que el PCD sigue alzando su voz en contra del régimen de Nicolás Maduro por abusar y explotar los trabajadores venezolanos y solo pagar 400 mil bolívares. Arroja que la mano de obra venezolana es una de las más calificadas y profesionales del mundo para que “Maduro venga a tratarlos de esa manera”.

Maracaibo retrocedió 40 años

El dirigente del Partido Centro Democrático señaló a Willy Casanova, actual alcalde de Maracaibo, como “inepto e irresponsable” y dijo que su gestión hizo retroceder a Maracaibo a los tiempos de carretas. “Estos gobiernos socialistas solo concentran sus gestiones en las principales calles y avenidas. No es posible que vayamos a Idelfonso Vásquez y todavía veamos calles de arena, sin red de gas y agua potable. Vemos a nuestra gente inmersa en hace 40 años. Carretean agua y los ves cocinando en leña porque no tienen acceso a los servicio básicos”.

Dice Hernán León que ver a Maracaibo en las condiciones que está actualmente desmoraliza al marabino. “Padecemos de cortes eléctricos diarios de hasta 8 horas, no hay gas en la mayoría de Maracaibo, el agua por tuberías llega cada 20 días, el efectivo casi desapareció y el acceso a la gasolina se ha vuelto un maratón para los habitantes de esta ciudad. Los que hoy gobiernan a Maracaibo y al Zulia, solo hacen gestiones eficientes para sus bolsillos porque Maracaibo está en la peor crisis jamás vista en esta ciudad”, puntualizó.