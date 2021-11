Partido Puente: “Rosales es el candidato más competitivo para derrotar a Prieto”

Hiram Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento (Puente), en una rueda de prensa en un importante hotel en Maracaibo, acompañado por Geovany Finol, candidato a diputado al Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) y por José Molina, dirigente regional de la tolda política, ratificó el apoyo a Manuel Rosales y a Rafael Ramírez abanderados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para las elecciones regionales y municipales de este próximo 21 de noviembre.

El exdiputado a la Asamblea Nacional, indicó que, también, están apoyando a todos los candidatos de la fórmula de Rosales en los diferentes municipios del Zulia. “Desde muy temprano, Puente se inclinó a la candidatura de Manuel Rosales, incluso, mucho antes de ser candidato”, dijo Gaviria.

El dirigente político aseguró que el movimiento siempre ha apoyado al abanderado de la MUD en sus gestiones en el Zulia y “en sus vicisitudes, la persecución, el exilio y la cárcel. A Rosales lo conocemos y nos brinda confianza a los zulianos”.

Gaviria dijo que el Zulia está presentando una grave situación en materia de combustible, salud, seguridad, transporte, agua. “El Zulia está postrado, está mal bajo la gestión de Omar Prieto y el estado va a cambiar con Manuel Rosales en la gobernación”.

El presidente de Puente invitó a los zulianos a votar por Rosales y por Ramírez en la tarjeta de Puente, “porque hay desavenencias, malestar en sectores del oficialismo y en la oposición tradicional. En el chavismo porque hay personas que no apoyan a Prieto por la situación en el Zulia y en la oposición por errores como la de Juan Pablo Guanipa por no asumir las riendas de la gobernación, por eso muchos no les atrae votar por la tarjeta de la manito”.

Gaviria aseguró que “Puente” es una tarjeta fresca e independiente que le permitiría a sectores del chavismo y de la oposición descontentos, votar por el cambio.

“Por eso en el Zulia ofrecemos votar en nuestra plataforma que es hacerlo por el cambio, por Manuel Rosales, votar cómodamente”, dijo.

Empoderamiento del ciudadano

Geovany Finol, candidato de Puente a diputado al Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), por el voto lista, indicó que dejó de ser un espectador y decidió participar para el cambio de la región y de Venezuela.

“Como legislador no podemos arreglar el tema eléctrico, del agua, de la inseguridad, pero sí podemos canalizar, ser un factor de encuentro entre los diferentes actores de una sociedad y mi propuesta principal para el Zulia es el acceso a la educación, toda sociedad necesita a sus ciudadanos capacitados, debemos empoderar a los ciudadanos”.

Finol dijo que la preparación de profesionales será fundamental para levantar al Zulia en su reactivación económica, “para darle dinamismo a la deprimida economía del estado”. Apuesta por la educación para que la juventud se pueda valer por su esfuerzo, trabajo, por el desarrollo de su talento. “Estamos dejando atrás el tema del regalado, dame, obséquiame; ahora queremos vivir de nuestro propio trabajo y esfuerzo y, por ello, los políticos debemos generar las condiciones para ese encuentro”.

El aspirante a diputado dice que tendrán conversaciones con sectores privados para tomar las capacitaciones de jóvenes como lo fue el INCES. “Debemos llegar a los lugares, a las posiciones donde generemos esos cambios positivos en la sociedad”, dijo Finol.