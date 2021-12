Partido de José Brito ofrece tarjeta a Sergio Garrido para elecciones en Barinas el 9-Ene

El partido Primero Venezuela, cuyo coordinador nacional es el diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 Luis Brito, emitió un comunicado este miércoles 8 de diciembre para exhortar al candidato a la gobernación del estado Barinas por la MUD, Sergio Garrido, a manifestar si quiere o no el respaldo de esa organización política de cara a los comicios que se repetirán el 9 de enero de 2022.

La tolda política hace hincapié en que están dispuestos a respaldar a Garrido a pesar de no haber coincidido en opiniones durante los últimos eventos políticos y electorales, al tiempo que reprochó a aquellos que descalifican a los que tienen una postura diferente y rechazó las críticas contra "un dirigente de la valía de Claudio Fermín" por haberse postulado a la gobernación de Barinas, reseñó Tal Cual.

A juicio de Primero Venezuela, este tipo de acciones no representan la vía para poder alcanzar la unidad de los factores de oposición, ya que la misma depende de todos los sectores que la componen. "El crédito de lograrla o la culpa de lo contrario no es atribuible a un solo sector, debe existir disposición por parte de todos", expresa el texto.

Comunicado de Primero Venezuela 08/12/2021. "La UNIDAD se construye con humildad". Ante la situación en el Estado #Barinas pic.twitter.com/9PCWfJTX6L — Primero Venezuela Mérida (@MeridaPrimero) December 8, 2021

Según la opinión de esa organización política, hay algunos dirigentes políticos "que se creen dueños de la unidad, de la verdad y de Venezuela" que no tienen la intención ni la disposición de sumarse para construir esa coalición necesaria. La misma «se construye con humildad, respeto y reconocimiento" y nadie tiene la autoridad de imponerla.

Destacó el partido de José Brito que en las elecciones de 21 de noviembre se evidenció que la mayoría de los venezolanos quieren un cambio, al tiempo que manifestó que todo el país está pendiente de lo que suceda en el estado Barinas, para lo que afirmó se necesita concertar la unidad ante el propósito de vencer a quienes están en el poder.

Más temprano, la dirigente de la organización política Unión y Progreso, Mercedes Malavé, manifestó que "no hay excusa" actualmente para respaldar la candidatura del opositor Sergio Garrido a la gobernación del estado Barinas debido a que existe un amplio consenso desde las bases y dijo que aquellos que no quieran sumarse, "es porque no quieren" o muestran tener otros intereses.

En entrevista concedida a Vladimir a la Carta, Malavé destacó que en la entidad barinesa se evidencia un «río indetenible», que muestra velocidad y dinamismo por el interés que se ha despertado en la población para elegir a sus gobernantes y cree que la gente saldrá mayormente el 9 de enero de 2022 a votar contra el oficialismo y en pro de Garrido.

La Mesa de la Unidad postuló a Sergio Garrido a la gobernación del estado Barinas. Freddy Superlano dijo que el político, quien resultó electo diputado al Consejo Legislativo estadal en las elecciones regionales, «es una persona que fue proclamada y ya ha sesionado para ver si son capaces de inhabilitarlo también».