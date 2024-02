Parlamento Europeo insiste en Barbados: insta a no enviar observación electoral si María Corina no es habilitada

Más de 450 eurodiputados reiteraron que "no se reconocerán las elecciones ni los resultados electorales", si no son respetados los Acuerdos de Barbados. Según Pedro Urruchurtu, coordinador internacional Vente, "si no se revierte la medida contra su nula inhabilitación, difícilmente Europa aceptará la observación de un proceso electoral en Venezuela"