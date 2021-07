Para los economistas Oliveros y Guerra la devaluación del bolívar es indetenible

El economista Luis Oliveros, señaló este viernes 23 de julio en su cuenta twitter que “ya nos estamos acercando (otra vez) a los Bs. 4.300.000”.

Olivares señala que en Venezuela, entre la devaluación y las reconversiones monetarias, vivimos un bucle con la tasa de cambio.

El economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, José Guerra, señaló a través de su cuenta twitter que es indetenible la caída del bolívar frente al dólar.

Guerra explicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) está con las manos atadas, puesto que no tiene reservas para inyectar a un mercado que quiere divisas, no bolívares.

Agregó que tampoco una subida de las tasas de interés haría disminuir la demanda de dólares y aumentar la preferencia por el bolívar. No hay confianza, afirmó.

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) July 23, 2021