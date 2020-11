“Para la dictadura la alimentación es un arma de control social”: Guaidó condenó a Cabello

El presidente interino de Venezuela, reconocido por más de sesenta países, Juan Guaidó, condenó este lunes 30 de noviembre las declaraciones del vocero del chavismo, Diosdado Cabello, quien desveló sin pudor el chantaje del Palacio de Miraflores a los más vulnerables: “Quien no vota no come”.

“Para la dictadura la alimentación es un arma de control social”, enfatizó Guaidó en redes sociales.

Según el presidente interino, “por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna, y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria”.

Más temprano, en un acto político en el estado Bolívar, Cabello realizó, entre risas, una de sus declaraciones más miserables: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”.

El nivel de desesperación del chavismo para atraer “electores” por la fuerza va camino a superar los bochornos de años anteriores, cuando el propio Nicolás Maduro prometió pagos a través del sistema patria a quienes acudieran a las urnas.