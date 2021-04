OVF: El 46 % de las remuneraciones del sector privado se pagan en dólares

El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que casi el 50 % de las empresas privadas en el país cancelan sueldos o bonificaciones en divisas a sus trabajadores.

El 46,0% de las remuneraciones del sector privado se pagan en dólares, 17,4% hace un año”, señaló el OVF. Además, notificaron que “el salario promedio de la economía se ubicó en enero en en 85,5 millones de bolívares o US$ 55,5. El salario promedio del sector privado es US$ 70,1, mientras que el salario promedio del sector público es de US$ 4,7”