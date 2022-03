Otto Piñero: “Zulianos viven en angustia permanente ante los apagones y racionamiento”

El legislador por Acción Democrática, Otto Piñero, formuló sendas críticas a la administración de Nicolás Maduro por el colapso de la electricidad y aseguró que el pueblo zuliano vive una “angustia permanente” ante lo que calificó como una gran catástrofe que puede tener visos de crisis humanitaria por las consecuencias que tiene sobre la vida familiar.

El parlamentario, quien es Secretario de Organización regional del partido Acción Democrática, terció en un nuevo debate que se dio este martes en el salón de sesiones del palacio legislativo del estado Zulia, en el cual participaron numerosos legisladores de las distintas fracciones políticas que hacen vida en este recinto del pueblo.

Piñero deploró la situación de ansiedad, intranquilidad e inquietud en que se desenvuelve hoy día la vida de las familias zulianas porque cada vez que se produce un apagón o racionamiento la gente piensa en los daños que pueden sufrir en el seno familiar al correr el riesgo de perder no sólo los alimentos perecederos que requieren frío permanente, sino que se dañen los electrodomésticos que hoy día no se pueden reponer, y muchas veces ni reparar, porque el poder adquisitivo de los trabajadores no alcanza ni medianamente para alimentarse.

Agregó el Legislador Piñero, que los zulianos reviven también la catástrofe de hace cuatro años cuando toda Venezuela estuvo apagada por espacio de siete días, aproximadamente, y “los daños a la familia, a la industria y al comercio fueron cuantiosos y el Gobierno, en lugar de reconocer su culpa por no haber emprendido nuevos trabajos de generación eléctrica y mantenimiento de las existentes, buscaba todo tipo de excusas para justificar su incapacidad ante el manejo de tan crucial problema”, dijo.

Censuró fuertemente “todas las mentiras que han venido metiendo los jerarcas del régimen sobre las causas del colapso eléctrico y sobre la solución al problema, pues se han cansado de repetir y dar fechas de solución a la crisis de electricidad y sucede todo lo contrario, cada vez el problema se agrava más”.

Este pueblo, manifestó finalmente Otto Piñero, está cansado de “mentiras por parte del gobierno y hastiado de la grave situación que soporta en estos momentos con apagones o racionamientos diarios que sobrepasan, a veces, las ocho horas. Esto es insoportable”, sentenció.