Orden de Rosales a secretarios municipales y alcaldes de UNT: “No participaremos en las Primarias”

Bajo perfil. Manuel Rosales Guerrero, apuesta porque las primarias de la oposición sean un fracaso. El líder fundador de Un Nuevo Tiempo y gobernador del Zulia trabaja desde las sombras en dinamitar, este domingo, el proceso electoral opositor. ¿Cómo lo hace? Operación Morrocoy.

Aunque, tras la renuncia de Henrique Capriles a participar en la consulta, Rosales mantuvo una línea interna de apoyar las primarias a medida que pasaron los días fue enconando su decisión. Entre viernes y sábado, sin embargo, instruyó a Nora Bracho, presidenta de UNT a comunicarse telefónicamente con cada uno de los secretarios municipales y los alcaldes, para informarles que no participarían ni respaldarían con movilizaciones o recursos o cualquier otro apoyo el proceso.

La información fue ofrecida por un dirigente de alto cargo que se muestra inconforme y molesto por esta decisión que, más allá de mezquindad política, muestra el personalismo y el rol del mandatario regional, quien en cada declaración y decisión sirve para mantener en el poder a Nicolás Maduro, a cambio de la posibilidad de convertirse en su contraparte en las presidenciales de 2024.

Darwin Chávez, periodista y analista político, ya había adelantado en su más reciente columna de Verdades y Rumores, cómo en los grupos de Whatsapp de la organización que dirige Rosales había instruido a mantenerse al margen de la consulta a través de un emisario.

“Recibo nuevos detalles de la conspiración que Manuel Rosales organiza contra la primaria, desactivando a Un Nuevo Tiempo de esta elección y ordenando que la mayoría de los miembros de mesa y testigos no cumplan con su deber ciudadano”, escribió Chávez de entrada.

Chávez ofrece detalles en su columna: “Hace pocos días circuló un mensaje en los diversos chats de UNT en el Zulia, con el fin de advertir de que esa organización no tenía candidato, pero además no tendría participación en la jornada del 22-O. El mensaje, por cierto, con horrores ortográficos, explica que aquellos miembros de mesa que ya habían sido capacitados pueden trabajar el domingo, aunque de forma imparcial y todo queda bajo su responsabilidad”, detalló.

El analista aseguró, sin embargo, que el mensaje si fue muy tajante en la desactivación de UNT (textual): “Nuestro partido UNT no tiene Candidato debido a la renuncia de Capriles Radonski, por lo siguiente nuestras estructuras coordinadores, jefe de sectores, movilizadores y estructuras parroquiales no vamos a salir a trabajar ni a participar el 22 de Oct. el motivo "NO TENEMOS CANDIDATO”.

Para matizar la posible sobrexposición del boicot, según la fuente, Rósales ordenó a miembros de su gabinete ejecutivo y a las autoridades de la dirección regional de UNT ir a votar para aparecer en las fotos de cobertura mediática.

Si Rosales apoyara las Primarias lo más normal era que, en un acto público, manifestara su respaldo al proceso y conminara a su militancia a participar. Pusiera a la orden la capacidad logística que tanto pregonan en el seno de UNT y asumieran un compromiso de honorabilidad con quienes promueven un cambio político real en 2024. Pero no lo hizo y, a 24 horas de las Primarias, no lo hará.