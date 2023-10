¿Orden de Diosdado? Corpoelec habría despedido al gerente de Lara tras apagón en acto oficialista

Alcides Colmenares, gerente general de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el estado Lara habría sido despedido tras el corte eléctrico que sufrió Diosdado Cabello en un evento del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el teatro Juares.

Según El Informador Venezuela la destitución de Colmenares, llegaría tras las numerosas quejas del Sindicato de Trabajadores del sector Eléctrico en el estado Lara, (Sitel), quienes en reiteradas oportunidades manifestaron su descontento ante la "mala gestión en la administración de carga para la región", con cortes eléctricos de hasta seis horas en promedios. Además de sus malas políticas en materia laboral.

Colmenares, quien acompañó en varias oportunidades al alcalde de la capital larense, Luis Jonás Reyes, durante el plan denominado Iribarren iluminado, que consiste en la instalación de lámparas en calles y avenidas de Barquisimeto, nunca se atrevió a dar declaraciones a los medios de comunicación, alegando que “no tenía instrucciones para hablar”.

Pese a que Corpoelec no ha confirmado su salida de la empresa, Reporte ya afirmó que el verdadero motivo del retiro fue la queja de Cabello cuando el flujo eléctrico falló frente a decenas de personas en el público y una transmisión en vivo por televisión.

Aún con los micrófonos abiertos, se escuchó al líder del Psuv quejarse y subrayar que "el trabajo de ustedes (los trabajadores de producción) es supervisar esto. No me digan que no saben", exclamó Cabello.

En la importante reunión estuvieron presentes el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes y la enlace del PSUV en Lara, Jackeline Faría, en lo que era la instalación y conformación de las “Unidades Populares para la Paz” (Uppaz).