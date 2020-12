Oposición venezolana pide apoyar a la Consulta Popular de este 12-Dic

Representantes de la oposición ratifican el llamado a participar en la consulta popular que culminará de forma presencial el sábado en centros dispuestos en todo el mundo, aunque también permanecerán activas las vías digitales habilitadas para tal fin durante toda esa jornada.

En entrevista con la Voz de América el parlamentario Freddy Guevara envió un mensaje a los ciudadanos que aún no están convencidos de participar, debido en parte a que consideran que se trata de un mecanismo sin sentido.

“Mientras más personas ayuden en esta consulta menos serán los países que reconocerán el fraude parlamentario que pretenden instalar el 5 de enero (…) nosotros no tenemos otra alternativa salvo seguir luchando y no les cuesta nada la verdad, la verdad es que no cuesta nada participar en esta consulta”, dijo Guevara.

El legislador subrayó que están pidiendo a los ciudadanos acudir el sábado a mediodía a los diferentes centros para “hacer la manifestación pública, la manifestación ciudadana política que nos va a permitir expresar no solamente en los números digitales, sino también en la imagen, cuál es la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela”.

Guevara reiteró que no quedará registro de los cuadernos digitales pues serán destruidos inmediatamente después” y agregó que las cifras de participación del mecanismo serán reveladas una vez que finalice el proceso.

A juicio del politólogo Germán Aponte, la consulta popular es un “simbolismo” que en todo caso medirá el apoyo con el que cuenta la oposición.

“No le veo mayor asidero del punto de vista político, del punto de vista jurídico, del punto de vista constitucional. Honestamente creo que la consulta popular es importante para medir esa base de apoyo, pero de resto desde el punto de vista vinculante, no tiene nada de vinculante”, considera Aponte.

En contraste, Blanca Rosa Mármol, miembro del comité organizador de la consulta popular, insistió en que el mecanismo es el medio para “lograr la ayuda internacional”.

“Aquí nos arrebataron la democracia con las herramientas de la democracia, de manera que el fin de la consulta es ese y no otro. Que rechazamos a (Nicolás) Maduro ya lo sabemos, sí, pero el mundo tiene que saberlo y tiene que tenerlo en una constancia evidente como vamos a tener sin duda en los resultados de esa consulta”, expresó Mármol esta semana

El gobierno en disputa ha desestimado la consulta popular e insistido en enaltecer lo que califican como una “extraordinaria jornada” en referencia a las elecciones legislativas celebradas el domingo, que son desconocidas por la oposición y al menos 45 países.VOA