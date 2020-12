Oposición pide salir a las calles este 12-Dic en apoyo a consulta popular

Representantes de la oposición ratifican el llamado a participar en la consulta popular que culminará de forma presencial este sábado 12-Dic en centros dispuestos en todo el mundo, aunque también permanecerán activas las vías digitales habilitadas para tal fin durante toda esa jornada.

En entrevista con la Voz de América el parlamentario Freddy Guevara envió un mensaje a los ciudadanos que aún no están convencidos de participar, debido en parte a que consideran que se trata de un mecanismo sin sentido.

Mientras más personas ayuden en esta consulta menos serán los países que reconocerán el fraude parlamentario que pretenden instalar el 5 de enero (…) nosotros no tenemos otra alternativa salvo seguir luchando y no les cuesta nada la verdad, la verdad es que no cuesta nada participar en esta consulta”, dijo Guevara.