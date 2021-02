Oposición debatirá este 01-Mar su participación en las elecciones regionales 2021

A petición de Juan Guaidó, los diferentes sectores que integran la oposición venezolana se reunirán este lunes 1 de marzo, para discutir su participación en las elecciones regionales previstas para este año, y a las cuales ya el chavismo ya le anda poniendo el acelerador.

En una rueda de prensa en la que estuvo el dirigente político Andrés Velásquez, de La Causa R, Delsa Solórzano, Freddy Guevara y Biagio Pilieri, Velázquez dio a conocer la información.

“Por planteamiento del propio presidente Guaidó para este lunes vamos a arrancar un debate relacionado con este tema y para lo cual, en lo personal, espero que lo más pronto posible tengamos una decisión definitiva”, comentó el líder opositor, Andrés Velasquez

Subrayó que ir o no a esos comicios depende del debate que se de en la Unidad. No obstante, afirmó que hasta los momentos, a parte de las opiniones ofrecidas de forma individual, no existe un consenso respecto a cuál será la postura de la oposición, reseñó Tal Cual.

“Estamos luchando para tener elecciones libres, con condiciones, para que se restablezca la legalidad de los partidos políticos, que se les devuelvan sus colores, sus símbolos y tarjetas a sus legítimas autoridades”, indicó, por su parte, la diputada Delsa Solórzano

La líder de Encuentro Ciudadano afirmó que mientras no haya condiciones no habrá demócrata que se postule a un proceso electoral convocado por el gobierno oficialista.

En varias oportunidades Nicolás Maduro se ha referido a las elecciones regionales y municipales, que constitucionalmente deberían hacerse este 2021. En principio señaló que las municipales podrían dejarse para el año que viene.Sin embargo, días más tarde rectificó y habló de celebrar los comicios de forma conjunta. En paralelo, diputados como Timoteo Zambrano proponen unas “megaelecciones” este año.

A medida de que ha pasado el tiempo y con una Asamblea Nacional de mayoría chavista, el oficialismo ha ido dando luces de lo que podría ser el proceso electoral este año. De hecho, busca ampliar el diálogo con los distintos sectores económicos y sociales de la nación para concretar las megaelecciones, en las que se podrían escoger de forma conjunta a los 335 alcaldes y 23 gobernadores de la nación.

Jorge Rodríguez, a la cabeza del órgano parlamentario y de la comisión para el Diálogo, anunció este 26 de febrero que también el lunes 1 de marzo la instancia legislativa se reunirá con los partidos políticos que hacen vida en la mesa de diálogo nacional y en otros factores de encuentro, para escuchar las propuestas de los partidos de oposición y del oficialismo.

Aunque aún no se logran las condiciones para ir a unas elecciones libres y transparentes con verdaderas garantías constitucionales, la oposición mayoritaria busca consensos en los partidos para definir su posición al respecto.