Ocariz propone elecciones con condiciones y unidad, invitó a los venezolanos a votar

“El problema del país no es quitar un alcalde o un gobernador y poner otro, aquí obviamente el país cambiará económica, social y políticamente cuando haya un cambio nacional. Pero para que eso ocurra las condiciones y la unidad deben estar de la mano para seguir avanzando”, indicó Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre y dirigente de Primero Justicia.

Invitó a los venezolanos a participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre, pese a que en el pasado llamó a la abstención.

“Hay sed de cambio, de progreso y yo creo en la esperanza de la gente. Y no solo los invito a votar, eso lo veremos, sino a luchar y, sobre todo, a no entregarnos, a no arrodillarnos. Siempre estaré luchando por mi país y no podemos rendirnos”, aseveró.

“Mientras logramos que hayan condiciones no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que organizar a la gente, a las comunidades. Hay zonas que están abandonadas y nuestro deber es acompañar a los sectores menos favorecidos”, agregó.

Durante una entrevista con El Nacional, Ocariz no aclaró si inscribirá su candidatura como aspirante a la gobernación del estado Miranda, aunque, aseguró que “nunca ha dejado de acompañar a los mirandinos”, a pesar del fraude electoral que denunció durante las primarias de 2017. Desde ese momento lucha por los votos de esa entidad.

“Candidato es cualquiera. El país lo que necesita son líderes y un líder no es cualquiera. Deberá tener acompañamiento, sacrifico, propuestas y equipo, y eso es lo que yo he hecho. Y si ese liderazgo que yo he construido,logrando las condiciones y la unidad, se transforma en candidatura esa es una decisión de la unidad, de todos, no solo mía. Nadie tiene éxito solo”, afirmó.

Ocariz: “condiciones y unidad”

El exalcalde fue uno de los dirigentes de la oposición que se mantuvo firme en cuanto a la abstención, aunque él no lo ve de esa forma: consideró que en comicios pasados ha luchado para que finalmente en Venezuela existan condiciones justas y libres para votar.

“Seguimos luchando por condiciones electorales y no vamos a abandonar la lucha electoral”, dijo, al tiempo que insistió que solo con condiciones y con unidad lograrán avanzar.

Gran parte de los opositores han seguido las órdenes de sus líderes que llamaron a no acudir a las urnas en 2018 y en 2020 por no creer en el Consejo Nacional Electoral (CNE) del pasado, sin embargo, en 2021 algo cambió en algunos actores políticos de la oposición, tal parece que ahora no quieren desperdiciar la oportunidad del próximo 21 de noviembre para las elecciones de alcaldes y gobernadores pero con un nuevo CNE «menos malo» como lo catalogó Ocariz.

Precisó que aunque el CNE está conformado por nuevos actores -de cinco miembros, tres están vinculados al chavismo y dos, Enrique Márquez y Roberto Picón, son opositores ahora distanciados del sector que encabeza Juan Guaidó- aún no están dadas las condiciones de las que tanto la oposición ha exigido todo este tiempo.

“Vamos a ver qué pasa con este CNE, aún no es suficiente y dependerá de qué condiciones se consigan. Dependerá de los resultados del próximo 21 de noviembre”, manifestó.

Visiones encontradas

El político asimismo indicó que dentro de la oposición existe distintas visiones. “Tenemos el inmenso reto de unificar esas visiones en una sola para tener una unidad completa”, dijo. Al ser consultado por El Nacional si eso se estaba logrando, señaló que aún “faltaban pasos concretos para alcanzarlo”.

Reiteró además que 80% de los venezolanos rechaza la debacle socioeconómica del país, y consideró que ese 80% no se siente identificado por la dirigencia opositora, por lo que insistirá en “encontrar un camino para reconciliar a la población con la oposición”.

El dirigente consideró que legitimando el liderazgo local, regional y nacional fortalecerá y blindará los procesos de cambio y apoyo a la sociedad venezolana. “Eso oxigenará los factores democráticos, oxigenará la unidad. Yo creo profundamente en eso”, aseguró.

Sobre las posibles negociaciones entre Nicolás Maduro y la oposición de Guaidó, Ocariz indicó que si hay apoyo internacional y un camino unitario “entre los factores internos y externos” no descartaría ver una negociación con observación internacional y “una negociación real y que de allí surja lo más importante que son las condiciones electorales para poder tener elecciones justas y libres”.

Para él es irrelevante donde se produzcan estas negociaciones, lo importante, aseguró, es «discutir el problema de los venezolanos”.