¿Nuevo caballo de Troya del Psuv? Manuel Rosales cuestiona primarias y “negocia” el consenso

Un Nuevo Tiempo anunció a José Rafael Hernández, un militante sin mayor influencia política en la organización, como candidato propio para las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre. La acción es considerada por analistas como una jugada estratégica de Manuel Rosales Guerrero, gobernador del Zulia y cercano a la cúpula liderada por Nicolás Maduro, para convertirse más adelante -vía consenso- en el candidato unitario.

En principio se maneja que Hernández es un aspirante “guarda puesto” de Rosales. De acuerdo con lo establecido en el Cronograma Electoral de la Comisión Nacional de Primarias desde el 23 de julio y hasta el 12 de octubre se podría realizar esta sustitución sin efecto en boleta. Sin embargo, la apuesta no es esa.

El pasado 16 de junio, Francisco Poleo, analista político, advertía en Twitter: “Es muy probable que Rosales no se lance a las primarias. UNT las defenderá hasta el final, pero Manuel no se lanzará. De esa manera, si la dictadura inhabilita a todos los precandidatos por participar en una primaria sin el CNE, quedaría Rosales como única opción de consenso”.

Algunos especialistas y periodistas miran de reojo a Rosales por sus acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro. Abundan quienes lo comparan con Benjamín Rausseo, no en lo político, pero sí en acomodar sus intereses personales por encima de los de una Venezuela que no aguanta más. Al límite.

Ya finalizado el proceso de inscripción a la primaria, voy a decir algo que pienso hace días y que callé hasta que concluyera esta etapa: Rosales está jugando a no contarse, a que los inhabilitados no sean habilitados y él se presente como candidato de consenso”., escribió en su cuenta en twitter José Antonetti, periodista con credibilidad ganada.

Miedo a las primarias

Desde la semana que pasó, comenzaron a verse algunas costuras. Luis Florido, exdiputado y dirigente de UNT, torpedeó duramente el proceso de primarias autogestionadas tras la renuncia de los rectores del CNE y la imposibilidad de que el ente electoral participara en el proceso.

No me gusta ese escenario de hacer una primaria a fuerza propia. Es muy vulnerable. No tienes los lugares exactos donde vas a hacer cada centro de votación. Las condiciones no se clarifican y tienes que salir a correr a buscar otro escenario”, expuso en entrevista con el periodista Carlos Peñaloza, en Canal i.