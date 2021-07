¡Nuevas propuestas! Marco Rivero y el PCD caminan en la parroquia Manuel Dagnino

En medio de calles rotas y escasos servicios viven los habitantes del Barrio Los Andes, en la parroquia Manuel Dagnino, quienes piden a gritos un cambio urgente en la gerencia del municipio ante la indolencia de quienes hoy dirigen Maracaibo.

En tal sentido, Marco Rivero, secretario general del PCD y precandidato a la Alcaldía de Maracaibo, recorrió varias calles de este sector, escuchando las necesidades y calamidades que tienen los vecinos. La comunidad exige a gritos la recolección de basura, la recurrencia del agua potable y que detengan los cortes eléctricos en la zona.

“Esta realidad que estamos viviendo no puede ser justa en un país tan rico como el nuestro, lamentablemente nuestro dinero se lo robaron, y hoy hay un grupo de hombres y mujeres dispuestos a cambiar esta situación y luchar por el bienestar de los marabinos”, expresó Rivero.

El político indicó que, al recorrer la zona, se encontró con rostros traumados por la desolación y la melancolía de tener a sus hijos y familiares en el exterior que se vieron obligados a irse en busca de mejores oportunidades que en Maracaibo no tenían por la crisis actual.

“Tenemos todo para cambiar a Maracaibo y vamos a cambiarlo. Nosotros somos gente distinta, que queremos lo mejor para la ciudad, no queremos llegar a la alcaldía solamente a sentarnos y colocar un letrero, nosotros vamos a trabajar por ella”, finalizó el precandidato.

Por su parte, José González, dirigente del PCD en esa parroquia, manifestó que en la comunidad padecen por la falta del vital líquido y ven en Marco Rivero una esperanza de cambio para que su situación mejore.

“El principal problema que tenemos en los Andes es la falta del agua, no llega desde hace años y los camiones nos quieren cobrar a un dólar la pipa y, aquí hay mucha gente que no tiene dinero y la cañada no la limpian desde hace más de cinco años” dijo Ivon Nava, habitante del sector.