Nogueroles: el Estado favorece el crecimiento del mercado de valores con restricción del crédito

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), José María Nogueroles, estimó que en el mercado venezolano circulan poco más de 2.500 millones de dólares y advirtió que una economía dolarizada "ayudaría a paliar estas dificultades transitorias que tenemos".

El veterano banquero, expresidente del Banco Nacional de Crédito (BNC) y del Banco Provincial, antes de su adquisición por el grupo español BBVA, rechazó de manera tajante la vigencia de sanciones internacionales contra instituciones venezolanas.

"El problema no es dolarizar la economía. Venezuela sufrió las consecuencias de diversos factores externos. Especialmente las sanciones, que han hecho un daño profundo. No solamente al gobierno y a los políticos. Nos ha hecho un daño a todos nosotros. A cada uno de nosotros. ¿Puedo estar de acuerdo con las sanciones? No, porque me están afectando a mí como individuo y eso no puede ser”, señaló Nogueroles durante un conversatorio organizado por el portal HispanoPost.

La inflación como prioridad

Igualmente, el titular de la ABV y una de las figuras históricas de la Banca venezolana, señaló que la prioridad de política económica debe ser mantener a raya a la inflación. Insistió en no se puede gastar más de lo que se produce, porque esta práctica incentiva la presión alcista sobre los precios.

“Da la impresión que, poco a poco, … se siente un ambiente… que si le van a dar una licencia a Chevron, que si vamos a obtener esto o aquello… Pero ambas partes tienen que ceder. Y el gobierno nacional, por razones propias, de orgullo nacionalista, le cuesta tomar decisiones. Una economía en dólares ayudaría a paliar estas dificultades transitorias que tenemos”, señaló.

Nogueroles dijo esperar que se renegocie la deuda externa, para poder acceder a los mercados internacionales otra vez, pues en la actualidad Venezuela no contaría con crédito en ninguna parte, según advirtió.

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, José María Nogueroles, señaló que espera que se inicie tan pronto como sea posible un proceso de renegociación de la deuda externa de la República para restituir el crédito internacional.

"En la actualidad Venezuela no contaría con crédito en ninguna parte", advirtió.

El mercado de valores

Nogueroles dijo en el evento de HispanoPost que preside «transitoriamente» el gremio bancario hasta que se encuentre un candidato viable y estableció que ahora su foco está puesto en el mercado de valores.

"… tenemos un encaje que llegó a estar en el 100% y hoy está en 73%, pero en definitiva la banca presta solo entre 15% y el 20%, contando con los recursos que todos ustedes tienen en los bancos. Eso quiero que se lo graben en su mente. Los bancos viven de todos nosotros. Esto significa que el mercado de capitales puede crecer porque el Estado favorece el crecimiento del mercado", puntualizó.

Nogueroles reconoció que hay desconfianza en el mercado bursátil, pero -predicando con el ejemplo- dijo que ha invertido sus ahorros de más de 60 años en Venezuela. «Todos ustedes hoy en día, el que tiene un ahorrito y lo tiene fuera, está perdiendo dinero. Todas las carteras en el mundo han bajado. El que tiene una cartera de inversiones de 1 millón de dólares, si le vale mucho le vale 600 mil dólares, a menos que lo haya liquidado antes, (como este cuerpo) y no lo hice porque sea más inteligente sino porque necesitaba mi dinero para emprender».

Relató la experiencia de éxito de BNCI Casa de Bolsa, una de las líderes en el mercado con posiciones cimeras tanto en renta fija como variable, e hizo referencia a su emprendimiento más reciente Promotora de Inversiones y Valores (PIVCA), que está emitiendo acciones en la Bolsa de Valores de Caracas.

"Necesito que la gente, que todos ustedes, tengan confianza e inviertan a través de la bolsa. ¿Comprando acciones? No necesariamente. Tratando de crear una compañía,yo acabo de crear una compañía que se llama Pivca, Promotora de Inversiones y Valores C.A. Está en el sistema de bolsa, autorizada, y qué hace esa compañía. Lo que todos ustedes están esperando: comprar un automóvil a plazos", reveló.

Y añadió: "Estamos trabajando en ese mercado y ya hemos invertido 10 millones de dólares en esa compañía. Estamos importando vehículos de China a los concesionarios, para financiárselos y luego financiárselos al usuario. ¿Es fácil? No, porque mis recursos son limitados".

La familia y el país

José María Nogueroles insistió, durante el conversatorio de HispanoPost, en que no contempla el retiro. Ha creado un conglomerado financiero donde trabajan sus hijos y nietos.

Habló de su irreductible fe en Venezuela. Recordó que una vez le respondió al periodista exvicepresidente fallecido, José Vicente Rangel: «Yo soy más venezolano que usted. Porque usted nació aquí, yo elegí ser de aquí”.

"Me había comprado una casa para retirarme en España y la vendí y ese dinero lo estoy invirtiendo en Venezuela. ¿Qué prueba más de confianza? Como dije antes, Dios protege a los inocentes. Vendí mi cartera de valores, quien tiene una cartera de valores fuera sabe que es verdad: que perdió 40% sin saber cómo. Mientras no venden no pierden, recuerden eso; pero su valor patrimonial baja", sentenció.