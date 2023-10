Primarias opositoras marcan agenda del gobierno: Cierran ciclo previo del chavismo versus la MUD

Politólogos y analistas que añoran el cambio de modelo político en Venezuela, en su mayoría coinciden en que la noche del próximo domingo 22 de octubre esté marcada por la ejecución, sin mayores dificultades, del proceso de primarias que dirimirá el candidato unitario de las fuerzas democráticas en las elecciones de 2024.

Félix Seijas, director de Delphos, enaltece el rol de los 239 integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, liderados por Jesús María Casal.

La primaria incomoda al poder por diferentes motivos. El principal es que ha despertado interés y ánimo (de quienes se le oponen) por hacer algo y reanudar la puja por el cambio político. Esto incómoda porque se saben débiles en apoyo electoral y necesitan al oponente desanimado”, sostiene el abogado que tuvo que sortear olas y torpedos inmensos por parte de quienes manejan los hilos del poder en Venezuela.

Seijas los aplaude de pie en su cuenta X: “De 250 miembros que conforman la CNP y las juntas estadales, han renunciado 11, en su mayoría por presiones externas. 239 se mantienen ahí, de manera sólida. A ellos mi admiración y agradecimiento. No debe ser nada fácil”.

Recuerda que si bien se retiraron tres candidatos. Están en su derecho. En la primaria de 2012 se “Ninguno de los retiros se produjo aduciendo problemas internos, como por ejemplo desconfianza en el proceso. Todos lo hicieron afirmando su apoyo a la primaria”.

Seijas asegura que el poder ha intentado atacar el proceso de distintas maneras, apostando principalmente a que implosionara y no se realizará por motivos atribuibles a los factores de oposición. “Esto no ha sucedido. Ahora en Barbados vemos el por qué atacarla de manera directa no era una opción”, sostiene.

El profesor universitario considera que aún quedan intentos por minarla y tratar de que la percepción de la gente con respecto a todo lo que rodea la primaria sea negativa, pero reconoce que, hasta ahora la oposición no ha pisado el peine. “Al menos no de manera importante”, afirma.

Y así sentencia: "Organizar una operación como la primaria con todos los obstáculos posibles es un esfuerzo titánico. Claro que han ocurrido y van a ocurrir cosas. ¿Quién puede esperar un proceso perfecto, sin la menos de las fallas? Nadie que entienda lo que esto significa puede hacerlo”.

Piedra angular

Los resultados del Centro de Estudios Políticos de la UCAB en una encuesta presencial a nivel nacional, realizada con el apoyo de la firma Delphos para evaluar el estado de esta iniciativa, la disposición a votar, el posicionamiento de los diferentes candidatos y las expectativas posteriores al evento electoral, demuestran la importancia de la consulta.

La encuesta refleja que, con la primaria, la oposición logró crecer nuevamente al despertar en la gente la emoción y la expectativa por lograr un cambio político a través del voto, mientras que el chavismo se encuentra en su peor momento. 84,6% de los consultados, incluyendo un 30% del chavismo (dato que llama la atención), considera que es necesario un cambio en la conducción política del país.

La disposición a votar pasó de 21,8% en noviembre de 2022 a 67% en junio 2023, y se mantiene en octubre en el mismo nivel. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca los logros del proceso electoral previsto para el próximo domingo.

Ahora, lo más importante es que la Primaria –aún sin haberse realizado- ya cumplió con sus principales objetivos: activar y movilizar a un porcentaje muy importante de la oposición en torno al derecho a elegir, generar consenso en torno a un liderazgo específico como referente para el sector democrático, y elevar las expectativas de cambio”, sostiene.

En su opinión, la consulta es una bisagra histórica. “Cómo dijimos hace algunos meses, es que se está cerrando el ciclo previo del Chavismo vs la MUD, en el que el oficialismo imponía las reglas de juego, y se inicia uno diametralmente opuesto y con un mayor equilibrio entre fuerzas. El gobierno, ante la pérdida de su piso político, solo puede mantenerse por la fuerza, lo que le hace muy dependiente de los actores estatales y paraestatales que le sostienen de cara a una escalada de conflicto, pero que cada vez tienen menos razones para hacerlo”.

Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, consultora de análisis político, coincide sobre el rol de las primarias en la reactivación de la esperanza de los venezolanos.

Las primarias que muchos criticaron, se convirtieron en la piedra angular de la política venezolana de 2023. Mucho gira en torno de ellas”, asegura.

Aunque considera muy difícil competir con toda la estructura y logística del Consejo Nacional Electoral, Ríos cree que estás primarias dejarán una estructura organizativa bastante sólida si son bien gestionadas.

Sobre las expectativas, Alarcón añade que la elección primaria se convierte en un hito que puede iniciar un nuevo escenario político. “La encuesta del CEPyG UCAB ratifica que el 85% del país quiere un cambio de gobierno, que haya un nuevo liderazgo opositor que desplace a los actores tradicionales, y una ciudadanía dispuesta a defender su esperanza por un cambio político y democrático”.