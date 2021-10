Niños venezolanos, obligados a trabajar en las calles para sobrevivir

La falta de políticas públicas en torno a la protección de los derechos de la infancia en Venezuela ha derivado en la vulneración de los derechos de los menores, muchos de los cuales se ven obligados a salir a las calles para trabajar y conseguir el sustento diario, aseguran organizaciones y expertos.

La más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) -un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que recoge cifras sobre la situación en el país- determinó que el 94,5 % de los venezolanos viven por debajo del umbral de pobreza y que la cobertura educativa bajó al 65 %, 5 puntos menos que en la medición de 2019-2020.

Y aunque no hay cifras oficiales en materia de infancia en Venezuela, la situación de los niños dentro de hogares considerados pobres es palpable en las calles de Caracas, donde se ven grupos de hasta 20 menores concentrados en los semáforos, haciendo malabares o limpiando vidrios de vehículos para ganar entre 3 y 6 dólares diarios.

Según el coordinador de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, la ausencia de datos al respecto dificulta conocer, con precisión y en profundidad el problema.

Los datos en materia de infancia no están disponibles (…) al no tener datos desagregados, actualizados y confiables no podemos identificar la magnitud y el alcance del problema de niños en situación de calle«, explicó a Efe Trapani.