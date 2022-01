Nicmer Evans llama a no participar en la recolección de firmas para el referendo revocatorio

El integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Nicmer Evans, instó a los ciudadanos a no participar en la recolección de firmas para el revocatorio prevista para el próximo miércoles, al argumentar que no hay detalles sobre cómo se realizará el proceso.

"Nosotros no avalamos el cronograma electoral, por lo tanto, no estamos llamando a asistir el día miércoles. Estamos esperando que haya una rectificación del cronograma para hacer el llamado cuando realmente se tiene que ir a partir de los parámetros del reglamento", comentó Evans desde la sede del ente comicial.

Sostuvo que no han tenido acceso al software y tampoco tienen conocimiento de cómo será el proceso, reseñó rdnoticiasven.net.

"Ni la rectora D´Amelio nos pudo explicar cuál es el proceso de recepción No saben si es una huella, no saben si es una firma. Si ellos no lo saben, es absurdo que nosotros podamos comunicar con tiempo a la gente para que se movilice", concluyó.