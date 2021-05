Nicmer Evans: Exigiremos la activación de un cronograma electoral para un referéndum revocatorio contra Maduro

Nicmer Evans, politólogo, Magister en Psicología Social y dirigente del Movimiento Democracia, reveló este martes 4 de mayo que junto a un grupo de opositores exigirán la activación de un cronograma electoral para un referéndum revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro.

Nosotros como sociedad civil organizada, como grupo de ciudadanos, tenemos el derecho en este momento de exigir la activación de un cronograma electoral para un referéndum revocatorio y el Consejo Nacional Electoral está obligado a darnos respuestas inmediata en relación a este tema para proceder a todos los pasos en la legalización de la organización de ciudadanos que activará la convocatoria”.

En su opinión, están dados los lapsos para hacer la solicitud de activación de un cronograma electoral para un referéndum revocatorio contra Maduro. Recordó que el primer mandatario se juramentó ante la Asamblea Constituyente, como presidente de la República, el 24 de mayo de 2018.

Si tomamos esa fecha como cierta, tomamos su palabra como cierta en relación a su propia proclamación, a su propia designación como presidente de la República, entonces la mitad del período de seis años, es decir tres años, se cumplen el 24 de mayo de este año 2021″

Cree que el revocatorio es el primer paso para el cese de la usurpación del jefe de Estado. “Después del revocatorio, puede haber elecciones presidenciales y parlamentarias de manera inmediata. Algunos sectores políticos están asumiendo que hay que esperar a las elecciones presidenciales de 2024, nosotros creemos que no ejercer el derecho del referéndum revocatorio, sería un error y sería garrafal no intentar promover estructuras organizativas.

Asume que dentro de la oposición existen algunas diferencias pero está presente el debate en relación a la participación o no en las elecciones regionales y municipales como un ejercicio de acumulación de fuerzas, de expansión territorial y de reactivación de la organización de la oposición, en miras del referéndum revocatorio. “Esto está en debate, es un punto álgido en relación con la posibilidad y la proximidad de los tiempos electorales”, resaltó.

– ¿Hay consenso en la oposición para participar en ese referéndum revocatorio?

– El consenso es un ejercicio en el que se va avanzando. En octubre del año pasado éramos muy pocos, quienes hablábamos de este tema. Hoy cada vez avanza más el tema y va progresando al punto que genera un importante debate del 50 % y 50 % de la oposición venezolana y cada vez que se acerca más la fecha y la posibilidad de la activación del referéndum revocatorio, creo que va aumentando la posibilidad, la intencionalidad de poder apoyar el referendum. Esto dependerá mucho de la posibilidad de que otros actores de los sectores políticos y partidistas se puedan ir sumando y fundamentalmente de la sociedad civil, que se vayan sumando a la posibilidad del ver el referéndum revocatorio como una opción real de poder hacer un cambio contundente del sistema, sin olvidar que tendrá que haber procesos de negociación para que esto pueda lograrse.

– ¿Qué actores de la oposición están participando?

– Algunas organizaciones de la sociedad civil y algunos actores del medio político. Queda claro que tanto César Pérez Vivas como mi persona, que no venimos de la misma raíz ni de la misma concepción política, estamos absolutamente de acuerdo y sincronizados en relación con este tema. Está también Américo de Grazia, de la Causa R, Leo Magno, que viene de Acción Democrática; Rafael Curvelo, que viene de sectores de la sociedad civil. Somos varios, de varios estados del país, que ya nos estamos activando en relación con el desarrollo de la Comisión Promotora Nacional para Impulsar un Referéndum Revocatorio.

-¿Qué debería hacerse para animar, organizar a la gente y que participe en este proceso?

– Que estemos convencidos de que los derechos también se exigen y se pelean en dictaduras y no solamente en democracias. Estoy absolutamente convencido de que hay dos cosas que pueden lograr este objetivo; la amplia movilización de la gente en relación a la exigencia de condiciones electorales y a la activación del referéndum revocatorio, la gente en la calle luchando por este derecho, y dos, un proceso de negociación al que en lo personal estoy abierto y sin temor al término negociación. La negociación es fundamentalmente para la activación del referendum revocatorio, no es una negociación para cohabitar, para que alguien se quede en el poder o sea sustituido de manera inmediata, no es para satisfacer un capricho, es una negociación ante quien oprime desde la capacidad del fuerza para lograr forzar la situación de la aplicación de un derecho en medio de una dictadura.

-Se habla de una mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición, ¿qué información maneja?

-Nosotros también estamos informados de que incluso la conformación del CNE será producto de un proceso de negociación entre sectores de la oposición y el Gobierno. No es toda la oposición la que está negociando pero hay un sector que desea y que está negociando desde hace tiempo y que ha avanzado en ese sentido. Es imprescindible que incorporemos en los distintos tableros de ajedrez, de juego simultáneo de esta situación tan complicada, que el referéndum revocatorio sea un elemento de unificación, de articulación de sectores tan disímiles como gente del partido comunista o gente afín o allegada a María Corina Machado.

Creo que desde un extremo hasta el otro, con el referéndum revocatorio podríamos lograr, sino que todos seamos parte de un mismo comando, que lo dudo, lo que si vamos a lograr es que todos empujemos en un mismo sentido. Y esto solamente se logra si nos convencemos de que podemos todos juntos salir de esta crisis a partir del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros y con el apoyo internacional, sin duda alguna, con mucho apoyo internacional.