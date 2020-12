Moleiro: Oposición podría ganar escaños en nueva AN, pero no enfrentará a Maduro

Las elecciones parlamentarias del 2020 han sido un evento electoral inédito y bastante diferente con respecto al de años anteriores. En medio de una pandemia y con más de 27 partidos de oposición que se negaron a participar en el proceso, por considerar que no existen las condiciones para hacerlo, y otros más inhabilitados, llevaría a pensar que la balanza favorecería al oficialismo y no habría sorpresas en el resultado electoral del 6-Dic.

Alonso Moleiro, periodista experto en la fuente política, aseguró que si bien hay partidos de oposición que van a los comicios de este domingo 6 de diciembre, Avanzada Progresista, por ejemplo, lo harán no con el compromiso de hacerle frente al gobierno, sino para aumentar el número de curules que tenga su organización dentro del Parlamento venezolano. Consideró entonces que su participación en esas votaciones era inaceptable.

Moleiro confesó en su programa Crónicas Crónicas que él no tenía intención de ir a las urnas, pero que Mercedes Malavé, coordinadora nacional del partido Unión y Progreso, era una buena candidata por la cual él votaría, si las elecciones no fuesen “una cosa ya cocinada para darle una mayoría al chavismo”. En tal sentido, el veterano del periodismo apuntó a que el resultado de las elecciones será la barajita de siempre: los sectores minoritarios atribuirán su pérdida al llamado a la abstención que hicieron otros dirigentes políticos.

“La elección plantea un debate increpado, pero no puedo votar por gente a la que no le creo. Puede ser bueno que haya uno que otro de ellos que quieran rescatar el estado del derecho, mas no se puede naturalizar el alacranismo. Aquí se naturalizó también la barbarie y da lo mismo que ahora Luis Parra bajara el expediente de Alex Saab y traicionara la confianza popular de la gente, y que sea entonces presidente alterno de la asamblea”, señaló Moleiro

Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito y va a decir en la casa: El que no vota, no come. Pa’l que no vote, no hay comida, ¿ah? Yo no sé ; el que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí, sin comer, dijo Diosdado Cabello este lunes 30 de noviembre en un mitin del Partido Socialista Unido de Venezuela.