Mervin Méndez retira precandidatura a la Alcaldía de Lagunillas por falta de consenso y lesión [+Tuits]

Mervin Méndez decidió esta tarde renunciar a la precandidatura a la Alcaldía del municipio Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago (COL). Alegó que no hubo consenso en la oposición y una lesión que sufrió producto de una caída.

El excalde lagunillense mencionó a través de su cuenta Twitter lo de la delicada lesión que le sobrevino como consecuencia de haberse caído. Eso lo ha mantenido en reposo médico, añadió.

Además, Méndez aseguró que todas las encuestas lo daban ganador, pero no logró obtener el consenso de los partidos del grupo G4, Un Nuevo Tiempo (UNT), Acción Democrática (AD), Primero Justicia y Voluntad Popular.

Salí a buscar la candidatura unitaria de la oposición, a pesar de que todas las encuestas me daban como ganador, no logré obtener el consenso del G4, aunado a una delicada lesión producto de una caída que me mantiene en reposo médico,me veo obligado a retirar mi candidatura.

