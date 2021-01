“Me revivieron”: Diosdado soñó con su muerte cuando estaba en cama por Covid-19

Diosdado Cabello, diputado ante la Asamblea Nacional oficialista, confesó este jueves 28 de enero que tuvo un sueño nítido durante su periodo en cama producido por su contagio por Covid-19 a mediados del 2020.

Cuando estaba en mi enfermedad, lo vi clarito, lo vi claro. En una de esas situaciones de la enfermedad, yo sentí que fallecí y me morí, pues”, afirmó Diosdado en declaraciones ante la televisora estatal.

“Y los pueblos de la Laguna de Sinamaica reclamaron mi cuerpo a mi familia, por alguna razón, no me pregunten cuál es. Alguien me mandó en estos días el estudio de mi sueño, muy bonito por cierto”, comentó el vocero chavista desde Maracaibo, en un acto para apoyar la inclusión de una novena estrella al Pabellón Nacional, según reseña La Patilla.

“Y me llevaron a la laguna de Sinamaica. Y allí estaban hermanos indígenas y me llevaban en canoa, junto a otros, porque yo era, según lo que viví, era un guerrero, un soldado, uno más en esa batalla. Y de repente uno dijo: El capitán está vivo”, relató Cabello.