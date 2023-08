MCM en Maracaibo: Hasta el final es construir un país libre y pasará cuando ganemos las primarias

Durante su visita en la tierra del sol amada, la candidata a las primarias, María Corina Machado, expresó este viernes 11 de agosto el significado de su eslogan "Hasta el final", una frase que, según ella, muestra su propuesta política para construir un "país libre, prospero y luminoso".

La dirigente política afirmó que su meta es unificar a las familias venezolanas separadas por la migración, decisión en la que se ven obligados muchos para encontrar un mejor futuro.

Yo tengo a mis tres hijos fuera y si algo yo anhelo es que mis nietos nazcan y crezcan en este país, y para que eso ocurra todos tenemos que dejar el resto aquí, esto no depende solo de mi, esto no tiene que ver solo con partidos políticos, y yo estoy muy orgullosa de lo que estamos construyendo", aseguró.

Por otro lado, la candidata rechazó los ataques de "violencia" que ha implementado el chavismo contra ella y otros dirigentes de la oposición en los últimos meses; en ese sentido, señaló que el oficialismo reacciona con esos actos porque "ya no tienen fuerza".

Hemos escogido una vía que es eminentemente sínica, eminentemente pacifica, son ellos los que están provocando la violencia, porque saben que no les queda más nada, La violencia es el instrumento y el alma de los que no tienen fuerza, como no tienen fuerza apelan a la violencia, que valientes, ¿no?", sentenció Machado.