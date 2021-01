Más persecución política será prioridad para la nueva AN, pronostican analistas

Desde la campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre, candidatos a diputados, a su vez dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), advirtieron sobre cuáles serían las prioridades del chavismo apenas se instalen en el Palacio Federal Legislativo este 5 de enero.

Una ley para castigar a la actual directiva de la Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó, por solicitar sanciones internacionales y por traición a la patria, fue asomada por el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

Para la politóloga Paola Molina Noguera, la toma de posesión de la mayoría parlamentaria chavista, electa en unas elecciones cuestionadas, abre un nuevo escenario de enfrentamientos políticos y persecución contra la oposición.

“Sin duda, la nueva AN tiene todo en sus manos para radicalizar aún más sus políticas contra la oposición venezolana. Por ser un poder sin independencia, no se vislumbra que existan voces contrarias a las pretensiones del oficialismo, ni que surjan espacios para el diálogo, es decir, no se abre las puertas a ningún contrapeso frente al poder Ejecutivo. Tenemos al frente un escenario de mayor polarización y persecución política”, advierte a Efecto Cocuyo