MAS llama al Zulia a participar en parlamentarias para expresar descontento al Gobierno

Dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) exhortaron este miércoles a los zulianos a que no dejen de votar en la venidera contienda electoral del 6 de diciembre, donde se elegirán los nuevos representantes a la Asamblea Nacional (AN).

Jesús Medina, secretario general del MAS Zulia, quien es candidato por lista, explicó que desde la tolda naranja buscan “fortalecer el voto” para que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio.

Destacó que el MAS cuenta con 50 candidatos en lista, entre principales y suplentes, y que no buscan desligarse de “cualquier propuesta de otros grupos adversarios al Gobierno”.

El secretario general del partido de ideología socialista democrática subrayó que el MAS trabaja desde haces años en una propuesta que va en búsqueda de la salida de la crisis política, económica y social que enfrenta Venezuela de forma pacífica, democrática y electoral. “No queremos inventos fantasiosos ni que dependan de terceras personas porque para eso estamos los venezolanos”, refirió Medina.

Agregó que están convencidos que “al llegar la Asamblea Nacional, al ser un escenario plural, tendremos la capacidad de discutir los problemas sin esperar la decisión de alguien para sumarnos, para que todos aportemos porque la unidad no se decreta se construye y es los más importante que necesita Venezuela, la diversidad de pensamientos y criterios en función de salir de la crisis política “.

La invitación a la votación también la ratificó Miguel Urdaneta, candidato por el Circuito 6, parroquias Santa Lucía, Raúl Leoni, Carraciolo Parra Pérez, Bolívar y Chiquinquirá, quien enfatizó que sufragar “es una acción de reconciliación y unidad de todo el pueblo”.

Urdaneta también exhortó a los zulianos que participarán en las elecciones parlamentarias a hacerlo con la responsabilidad y bajo las restricciones necesarias. “Debido a lo que estamos viviendo, que no es un juego, debemos protegernos todos por igual del Covid-19”, dijo.

Andrés Eloy Bravo, candidato 1 por el circuito 7, llamó a “no permitir que ellos (Gobierno) piensen por nosotros y dejar los espacios vacíos para que el oficialismo haga lo que le dé la gana y acostumbra”.

Medina, secretario general del MAS, lamentó que el Zulia sea maltratado y aseguró que de lograr conseguir un puesto en el Parlamento daría al estado occidental mejores posibilidades “al hacer cumplir las leyes”.

Según el dirigente, el Zulia es el estado que padece mayor necesidades de servicios públicos, sistema de salud, educacional y transporte. “Necesitamos que se le dé repuesta está bueno que se sigan administrando los recursos para hacer propaganda mientras que se padece por diversas necesidades”, denunció.

Enfatizó que al llegar a la AN buscarían “darle la oportunidad a todos los inversionistas que deseen aportar por el Zulia de forma realista, clara y con respeto”.

En cuanto a los beneficios que ofrecen a los zulianos los candidatos de la tolda roja durante su campaña electoral, el secretario general del MAS dijo que lo tomen por “ser donaciones que pertenecen al pueblo”.

El mensaje a los venezolanos que son tocados por los candidatos del Gobierno es a que reciban lo que les den pero que muestren su rechazo en el voto. Porque no hay otra manera de justificar lo justificable (…) Todo lo que ellos reparten, comida bicicleta, teléfonos, no son de ellos sino de nosotros, el pueblo”, sentenció Medina.

A los otros partidos opositores invitó a que “busquen la manera que el Gobierno se sienta presionado” pero los venezolanos nos se vean del todo afectados.

Las restricciones que han hecho los países me parecen bien contra los funcionarios chavistas que han robado y que han detectado que han cometido violaciones de derechos humanos, pero no he visto un avión con esa gente que ha sido deportada ni los familiares, amigos o testaferros siguen en Europa y Estados Unidos pero quienes padecemos somos nosotros. No nos negamos a que sancionen a todos lo que roban pero no metan al pueblo en un mismo saco”, puntualizó Medina.