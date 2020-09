Más de 14 mil candidatos de 107 partidos se inscribieron para parlamentarias del 6-D

Indira Alfonzo Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ofreció un balance sobre el proceso de postulaciones que finalizó la medianoche de este viernes e informó que más de 14.400 se inscribieron para los comicios parlamentarios a realizarse el próximo 6 de diciembre.

La funcionaria dijo que a través del sistema automatizado de postulaciones, 107 organizaciones políticas inscribieron sus candidatos que aspiran resultar electos entre los 277 parlamentarios con sus respectivos suplentes que integrarán la Asamblea Nacional (AN), para el período 2021-2026, cuya elección ya indicaron varios países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, no será reconocida por no contar con las garantías necesarias para que sea un evento comicial transparente.

Indira Alfonzo indicó que “del universo de postulaciones esperadas por parte de las organizaciones con fines políticos, es importante señalar que fueron presentadas más del 90% de las mismas”.

Recordó que el 52% de los diputados a la AN serán elegidos bajo el método proporcional y el otro 48% será bajo el método nominal.

La titular del órgano electoral, enfatizó que para este proceso se mantienen las 87 circunscripciones de los dos comicios anteriores, añadiendo que el número de diputados a elegir se incrementó en 66% con respecto al año 2015, pasando de 167 diputados a 277, de los cuales 144 irán por lista proporcional y 133 de elección nominal.

Indira Alfonzo también especificó que un total de 107 organizaciones con fines políticos participarán en los comicios parlamentarios, discriminadas de la siguiente manera: