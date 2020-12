María Corina Machado: Venezuela quebró definitivamente con el socialismo

María Corina Machado recorrió oriente. Este viernes llegó a Maturín luego de acompañar a los venezolanos de Cumaná y Barcelona, con motivo de una gira que pretende organizar a los ciudadanos en lo que describió como ruta de fuerza.

Este país quebró definitivamente con el socialismo y vamos por una Venezuela de mérito y trabajo”, dijo Machado al llegar a Monagas.

Según lo reseñado por El Nacional, la coordinadora nacional de Vente Venezuela sostuvo que el país debe avanzar y convertirse en una nación que tenga como base valores como el mérito y el trabajo, en la que cada ciudadano prospere con su talento.

Somos una nación de primera y nacimos para ser libres. ¿Cómo es eso de que mientras en el país no hay gas y se cocina a leña, aquí en El Furrial, en Monagas, lo queman? Eso es socialismo”, expresó.

De acuerdo con María Corina Machado, ningún venezolano tiene que deberle nada a quien esté en el poder. Aseguró que se debe construir un Estado al servicio de los ciudadanos, y no al contrario. “Este país sabe que esto es vida o muerte. Que este es un país que no da más, un país que no tiene tiempo, un país disperso. Tenemos la fuerza, pero esa fuerza es exponencial si la organizamos”.

Agregó: “No hay nada que consultar, es hora de actuar”, reportó El Nacional.