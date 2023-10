María Corina Machado afirma que primarias opositas "sí van" pese advertencias del CNE [ +Video]

María Corina Machado, exdiputada a la Asamblea Nacional y candidata a las primarias de la oposición, aseguró este miércoles que los comicios pautados para el 22 de octubre sí serán realizados de forma autogestionada, pese a las recientes declaraciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se adjudican la competencia exclusiva para realizar elecciones.

"Por ahí andan unos diciendo que no se puede. Que no estamos listos. Ya va, aquí se está cumpliendo paso tras paso, día tras día. Todas las tareas se están llevando a cabo. Que el régimen ha puesto obstáculos, sí; que hay algunos que arrastran los pies; por algo será que no quieren medirse. Pero yo les digo algo: Las primarias van y son de todos los ciudadanos", expresó Machado en un evento político en Miranda.