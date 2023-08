María Carolina Uzcátegui sobre las primarias: “En Venezuela se dejó de hacer política”

María Carolina Uzcátegui, protagonista de una polémica renuncia al cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias (CNdP), aseguró que su salida del ente regulador de la elección opositora se debe a la falta de respuestas políticas al país.

“¿Tenemos las respuestas políticas que el país necesita? No las tenemos, porque en Venezuela se dejó de hacer política, se abandonó el ejercicio de la política real, para tomar el ejercicio de retórica, de promesas incumplidas, de desencantos a la población y eso es algo en lo que yo no me podía seguir comprometiendo, es algo en lo que yo sentía que no iba a poder tener la cara para mirar al país con una mentira, un desencanto más”, aseguró Uzcátegui en una entrevista con Kiko Bautista.

En la publicación de su carta de renuncia, la demócrata afirmó que el proceso electoral no obedecía a la necesidad del país de un cambio, sino a intereses particulares. Aseguró que existe una incertidumbre en el tema de los candidatos inhabilitados y que por lo tanto, se debe adaptar la “madurez política de Barinas” ante la posibilidad de que triunfe uno de ellos.

“¿Por qué no hay una respuesta política ante la incertidumbre? Por ejemplo, con los candidatos inhabilitados (…) Yo no quise renunciar para ganar notoriedad. No soy yo el foco de atención aquí. El foco de atención es la necesidad de acuerdos políticos y reconocimientos entre los diferentes actores para que Venezuela tenga respuestas como las tuvo Barinas. Nadie le dijo a Barinas qué era lo que tenía que hacer, sin embargo, en el momento hubo suficiente madurez política para dejar de lado los intereses personales”, expuso.

Cuestionó que realmente se vayan a emplear más de tres mil centros de votación y se mostró escéptica ante la posible logística para centros al aire libre.

“Yo no dudo que hayan 3 mil 126 centros de votación propuestos, pero cuántos de ellos han sido verificados, a cuántos de ellos se ha ido hasta el sitio para saber si de verdad existen o no. Más allá de eso, cuántos planes se deben montar para cubrir el 30 % de centros a cielo abierto, la logística, la distribución de material, la cantidad de personas que se necesitan para trabajar en lo que es un proceso de primarias”, dijo.

También explicó que “ellos (miembros de la CNdP) hablan de 5 mil mesas. Estamos hablando que por cada mesa debe haber 3 funcionarios, con dos suplentes cada uno, estamos hablando de 15 mil personas nada más como miembros de mesa, más todos los testigos. ¿Dónde está el dinero para poder dar la logística a todo eso? Vamos a suponer que todo eso aparece. ¿Existen de verdad los centro de votación? ¿Ya se verificaron?".

Agregó que se necesita motivar al país a "volver a confiar" en un cambio. "Todos estos desencuentros que sigue teniendo la oposición no suman para eso. No podemos seguir permitiendo que la abstención sea una alternativa a través de la cual la gente crea que va a llegar a la solución del problema”, sostuvo Uzcátegui.